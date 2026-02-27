Трамп утверждает, что Пекин подобрался к Америке слишком близко.

Китай будет решительно защищать законные права и интересы своих компаний. Как сообщает информационное агентство «Синьхуа», об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин.

Так она прокомментировала захват панамскими властями двух портов Панамского канала, которые эксплуатировались объединением CK Hutchison со штаб-квартирой в Сянгане (бывшем Гонконге).

Дипломат отметила, что позиция руководства Китая по вопросам, связанным с портами в Панаме, является четкой. По её словам, компания выпустила заявление о намерениях защищать свои права всеми доступными средствами - включая право на обращение в суд.

Ранее стало известно, что государственное морское ведомство Панамы взяло под контроль два порта конгломерата CK Hutchison, расположенные на выходах в Панамском канале — Бальбоа и Кристобаль. Правительство потребовало, чтобы его сотрудники покинули объекты. В случае неповиновения им пригрозили уголовным преследованием.

30 января Верховный суд Панамы признал неконституционными условия лицензии, предоставленной CK Hutchison на управление портами. Суд аннулировал контракты конгломерата с «дочкой» CK Hutchison - компанией Panama Ports Company (PPC).

В марте 2025 года CK Hutchison продала 90% доли в портовой инфраструктуре судоходной артерии консорциуму инвесторов во главе с американским фондом BlackRock за22,8 миллиарда долларов.

За два месяца до этого президент США Дональд Трамп заявлял, что китайская инфраструктура, построенная вокруг Панамского канала, угрожает безопасности Соединённых Штатов.

У PPC есть концессия на эксплуатацию портов Панамского канала, действующая в течение 25 лет. В 2021 году её продлили.