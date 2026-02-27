В голосовании также участвовали Виктор Осимхен («Галатасарай»), Йенс Петтер Хауге («Буде-Глимт») и Орельен Тчуамени («Реал»).

24 февраля 30-летний Серлот оформил хет-трик в ответном матче против бельгийского «Брюгге» (4:1).

Всего в этом сезоне на счету норвежца 36 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами.

На этой неделе определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов. Жеребьевка состоится в пятницу, 27 февраля.