Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Боль, уплотнения и другие сигналы: когда стоит идти к маммологу 0 109

Люблю!
Дата публикации: 27.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Боль, уплотнения и другие сигналы: когда стоит идти к маммологу

Специалисты в области женского здоровья напоминают, что молочные железы требуют внимания не только при явных симптомах, но и в профилактических целях. Консультация маммолога позволяет выявить как доброкачественные, так и серьезные патологии на ранних стадиях, что значительно улучшает прогноз лечения.

Молочные железы — чувствительный орган, на который влияют гормональные изменения, стресс, беременность, лактация и возрастные факторы. Несмотря на это, многие женщины обращаются к врачу только при боли или обнаружении уплотнений. Такой подход увеличивает риск запоздалой диагностики. Поэтому врачи рекомендуют регулярные осмотры у специалиста — маммолога.

Маммолог — это врач, специализирующийся на диагностике, лечении и профилактике заболеваний груди. Он помогает выявить широкий спектр проблем: от воспалительных процессов и доброкачественных образований до ранних признаков онкологических заболеваний. Ранняя диагностика повышает шансы на успешное лечение и предупреждает осложнения.

Эксперты выделяют несколько симптомов, при которых консультация маммолога особенно важна. К ним относятся:

  • Боль и дискомфорт в груди, которые не связаны с нормальными циклическими изменениями.

  • Выделения из соска, не связанные с лактацией или ранним послеродовым периодом.

  • Пальпируемые уплотнения или образования, в том числе без боли.

  • Изменения кожи или формы груди, включая втянутость сосков, покраснение или отёки.

Международные клинические руководства по обследованию груди также рекомендуют незамедлительно обратиться к специалисту при любых новых или необычных симптомах, например, появлении узлов, изменении кожи по типу «апельсиновой корки» или выделений (особенно кровянистых).

Кроме того, регулярные профилактические осмотры у маммолога считаются важным элементом женского здоровья. Во многих странах женщины старше определённого возраста (например, после 30–40 лет) проходят ежегодные или периодические обследования, включая клиническое обследование и, при необходимости, визуальные методы диагностики (УЗИ или маммографию).

...Здоровье молочных желез требует внимательного отношения на всех этапах жизни женщины. Посещение маммолога не только при наличии симптомов, но и в рамках регулярных профилактических осмотров может помочь выявить патологии на ранней стадии и своевременно начать лечение. Регулярное самообследование груди в сочетании с профессиональной диагностикой остаются важными элементами заботы о здоровье.

Читайте нас также:
#онкология #профилактика #диагностика #женское здоровье #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Зеркальное окрашивание волос — тренд 2026: как выполняется и что дает
Изображение к статье: «Посмотрим, на чьей стороне правда»: Анна Седокова выступила с резким заявлением о родных Яниса Тиммыа
Изображение к статье: Дерево в интерьере 2026: не только красиво, но и полезно для психики
Изображение к статье: Вы сами усиливаете свою тревожность: психолог назвал неожиданные причины

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!
Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео