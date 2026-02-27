Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Дома советской постройки нет смысла утеплять - эксперты 6 32794

Наша Латвия
Дата публикации: 27.02.2026
tv24
Изображение к статье: Дома советской постройки нет смысла утеплять - эксперты
ФОТО: Виталий Вавилкин

Советское наследие настолько устарело, что при реновации в первую очередь следовало бы думать о безопасности домов, а не об утеплении — такое мнение в программе TV24 «Naudas cena» высказала председатель Комитета по жилищной политике и окружающей среде Рижской думы, председатель правления Объединения многодетных семей Латвии Элина Трейя.

С ней согласились председатель правления Латвийской ассоциации сделок с недвижимостью (LANĪDA), председатель правления Arco Real Estate Айгарс Шмитс и экономист Гунтарс Витолс.

Цены на жилье растут, спрос на квартиры остается стабильным, и, как известно, не все могут позволить себе жилье в новостройке или взять кредит на строительство частного дома. Остается рынок домов довоенной постройки и зданий советского периода. Однако, как отмечают эксперты, многим из них необходимы серьезные капитальные вложения, и речь идет не только об обновлении фасада. Тем не менее значительная часть владельцев квартир принимает решение о реновации, делая приоритетом утепление. По словам Элины Трейи, это неправильный подход.

«Если реновация проводится только ради утепления, то делать ее не стоит. Она имеет смысл, если речь идет и о безопасности. Сейчас мы дошли до стадии, когда советское наследие стало настолько старым, что больше нужно думать о безопасности домов, а не об утеплении».

Айгарс Шмитс придерживается схожего мнения: «Нет смысла утеплять старый дом, если ему необходим более серьезный ремонт — это как сделать пожилой тете пластическую операцию, подтянуть кожу на лице и сказать, что можно спокойно жить еще 50 лет». По его мнению, экономического обоснования для утепления здания нет, поскольку к расходам добавляется многолетний кредит. В то же время, считает Шмитс, государству выгодно «посадить человека на кредит», поскольку это означает, что на протяжении всего срока выплаты кредита государство может рассчитывать на него как на экономически активного жителя, ведь «ты ни в какой момент не можешь расслабиться», добавил он.

Проблемы с жильем, по словам Трейи, являются актуальным вопросом для жителей по всей Европе.

«Существенным фактором демографического спада является то, что поколение, которое сейчас должно создавать семьи, испытывает трудности с приобретением собственности. Недавнее исследование показало, что 30% населения заявили, что никогда не надеются стать собственниками жилья».

В то же время в Старой Риге много пустующих зданий и свободного жилья. Гунтарс Витолс считает, что их следует передать частным владельцам, поскольку государство не способно эффективно управлять ими. «Частный собственник всегда будет работать лучше, у государственных служащих нет стимула к прибыли, их зарплата не зависит от результата. Государству не следует заниматься управлением недвижимостью».

Читайте нас также:
#недвижимость #реновация
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
22
8
2
1
1
10

Оставить комментарий

(6)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    28-го февраля

    Эти режимные исполнители, в тоталитерном режиме демократии, делают это постоянно!!!!)))))))))

    25
    2
  • A
    Aleks
    27-го февраля

    Очень все правильно и верно.Зачем вешать на себя кредит на много лет,если платить меньше эти 20 лет все равно не будешь и поднимать ростовщиков,являющихся подспорьем тех,кто загоняет страну в полную задницу? Дома не надо утеплять -в них и так тепло,а вот привести в порядок-это другое.Крыши,балконы,водостоки ... В СССР строились так что простоят не меньше ,чем Старая Рига,которую отреставрировал Рубикс в 80-е и ещё пару столетий простоит.

    77
    4
  • mk
    mihails kozlovskis
    27-го февраля

    У наших правителей деньги есть только на военные базы да на аир балтик где можно руки нагреть а когда касается нужд народа то дене г жалко или придкмавают другой повод.

    68
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    27-го февраля

    Агенскалнские сосны сколько стоят, с какого года?

    Правильно в 1958 году!

    68 лет стоит микрорайон и ничего не разваливается.

    Ну сколько можно так тупить управляя государством?

    85
    4
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    27-го февраля

    неужели кого-то посетил наконец разум , кто-то понял что это лохотрон , чего проще посадить целый дом на кредитную иглу лет так на двадцать .

    97
    6
  • YY
    Yu Yu
    27-го февраля

    Утеплять зачем.. они итак (почитайте характеристики- доступны) вполне себе теплоэффективны.. Другое дело , почему не окрашивают..?В Беларуси, все что не утеплено, всё окрашено. Фасады меньше подвергаются воздействиям окружающей среды . И давно придуманы краски, которые имеют эффективность теплоизоляции..во Франции такие есть давно..

    133
    4
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: За что боролись - бывшую частоту LR4 с целью пропаганды захватили белорусы!
Изображение к статье: Прошедшая зима была самой холодной в Латвии за 15 лет
Изображение к статье: Во вторник существенных осадков не ожидается
Изображение к статье: В проблемах Латгалии виноват… её комплекс жертвы - экономист

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!
Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео