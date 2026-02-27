Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Нелегальные мигранты на границе Беларуси и Латвии выходят из зимней спячки 0 198

ЧП и криминал
Дата публикации: 27.02.2026
LETA
Изображение к статье: Нелегальные мигранты на границе Беларуси и Латвии выходят из зимней спячки

За прошедшие сутки Государственная пограничная служба предотвратила десять попыток нелегальных мигрантов пересечь границу Беларуси и Латвии, сообщили агентству LETA в погранохране.

Впервые в этом году попытки нелегального пересечения границы были зафиксированы 2 февраля, когда в Латвию пытались попасть два человека. Таким образом, всего с начала года от незаконного пересечения государственной границы были остановлены 12 человек.

В конце января министр внутренних дел Рихардс Козловскис (JV) сообщил агентству LETA, что, несмотря на кажущееся снижение давления нелегальной миграции в зимние месяцы, Министерство внутренних дел пока не будет инициировать отмену усиленного режима охраны границы на белорусском направлении.

В ведомстве указали, что основной причиной снижения потока нелегальной миграции являются погодные условия — сильные морозы и занесённые снегом дороги. В результате многодневное пребывание в лесу в ожидании возможности пересечения границы может нанести вред не только здоровью самих нарушителей, но и организаторам гибридной угрозы.

Правительство продлило усиленный режим охраны границы с Беларусью до 30 июня текущего года. Он введён из-за повышенного потока нелегальных мигрантов, организованного со стороны Беларуси. Усиленный режим действует в Лудзе и волостях Лудзенского края, в Краславе и её крае, в Аугшдаугавском крае, в Даугавпилсе и в волости Кауната Резекненского края.

В прошлом году Государственная пограничная служба предотвратила в общей сложности 12 046 попыток незаконного пересечения белорусско-латвийской границы. По гуманным соображениям в пересечении границы не было отказано 31 нелегальному мигранту. В 2024 году на границе были остановлены 5388 человек, а по гуманным причинам в страну были допущены 26 человек.

Читайте нас также:
#граница #Латвия #правительство #Беларусь #мигранты #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Индонезийская полиция давно не видела ничего подобного. Иконка видео
Изображение к статье: В таких условиях приходится отсиживать арестантам в стране Суоми. Иконка видео
Изображение к статье: Пока суд да деньги: здесь разбирают дела латвийских банков и телефонных мошенников Эксклюзив!
Изображение к статье: Иллюстративное фото.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Власти Великобритании намерены разрешить перенос кур за лапы
В мире животных
Изображение к статье: Как часто следует вычесывать домашних животных?
В мире животных
Изображение к статье: Исследование: влияние кастрации на продолжительность жизни ротвейлеров
В мире животных
Изображение к статье: Пьёте кофе? Учёные рассказали, как это влияет на риск слабоумия
Люблю!
Изображение к статье: Живописный край близ границы с Литвой. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Запущен механизм самоуничтожения Латвии - Neatkarīgā
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти Великобритании намерены разрешить перенос кур за лапы
В мире животных
Изображение к статье: Как часто следует вычесывать домашних животных?
В мире животных
Изображение к статье: Исследование: влияние кастрации на продолжительность жизни ротвейлеров
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео