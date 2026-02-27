Впервые в этом году попытки нелегального пересечения границы были зафиксированы 2 февраля, когда в Латвию пытались попасть два человека. Таким образом, всего с начала года от незаконного пересечения государственной границы были остановлены 12 человек.

В конце января министр внутренних дел Рихардс Козловскис (JV) сообщил агентству LETA, что, несмотря на кажущееся снижение давления нелегальной миграции в зимние месяцы, Министерство внутренних дел пока не будет инициировать отмену усиленного режима охраны границы на белорусском направлении.

В ведомстве указали, что основной причиной снижения потока нелегальной миграции являются погодные условия — сильные морозы и занесённые снегом дороги. В результате многодневное пребывание в лесу в ожидании возможности пересечения границы может нанести вред не только здоровью самих нарушителей, но и организаторам гибридной угрозы.

Правительство продлило усиленный режим охраны границы с Беларусью до 30 июня текущего года. Он введён из-за повышенного потока нелегальных мигрантов, организованного со стороны Беларуси. Усиленный режим действует в Лудзе и волостях Лудзенского края, в Краславе и её крае, в Аугшдаугавском крае, в Даугавпилсе и в волости Кауната Резекненского края.

В прошлом году Государственная пограничная служба предотвратила в общей сложности 12 046 попыток незаконного пересечения белорусско-латвийской границы. По гуманным соображениям в пересечении границы не было отказано 31 нелегальному мигранту. В 2024 году на границе были остановлены 5388 человек, а по гуманным причинам в страну были допущены 26 человек.