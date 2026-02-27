Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Торнякалнсе по рельсам разгуливал полностью обнаженный мужчина; нарушено движение поездов 3 2226

ЧП и криминал
Дата публикации: 27.02.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: В Торнякалнсе по рельсам разгуливал полностью обнаженный мужчина; нарушено движение поездов

Вечером 26 февраля, около 18.30, в районе железнодорожной станции "Торнякалнс" был замечен мужчина, который без одежды передвигался по железнодорожным путям в направлении Риги. Произошедшее, возможно, является одной из причин задержек нескольких поездов в четверг вечером.

Pasažieru vilciens (PV), работающее под брендом Vivi, сообщило, что по техническим причинам задерживаются несколько рейсов на линиях Тукумса и Елгавы. Одновременно в компании пояснили, что движение поезда Тукумс II (16.45) – Рига (18.15) задержалось примерно на 25 минут из-за вызова полиции, поскольку одно лицо незаконно находилось на железнодорожных путях.

Читайте нас также:
#Рига #полиция #Pasažieru Vilciens
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
2
1
0
1

Оставить комментарий

(3)
  • NS
    Nothing Special
    27-го февраля

    Латвия пикчерз при поддержке с Рига мунисипалити представляют "Зимняя Хтонь"

    9
    2
  • VU
    Vards Uzvards
    27-го февраля

    Отчаявшийся пассажир, уставший ждать отправления электрички, пошёл пешком?

    20
    2
  • КМ
    Кот Матроскин
    27-го февраля

    Писали что Дж.Кэмерон собирался снимать нового Терминатора, уже без Шварца. Вот наверно кастинг

    20
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Индонезийская полиция давно не видела ничего подобного. Иконка видео
Изображение к статье: В таких условиях приходится отсиживать арестантам в стране Суоми. Иконка видео
Изображение к статье: Пока суд да деньги: здесь разбирают дела латвийских банков и телефонных мошенников Эксклюзив!
Изображение к статье: Иллюстративное фото.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Власти Великобритании намерены разрешить перенос кур за лапы
В мире животных
Изображение к статье: Как часто следует вычесывать домашних животных?
В мире животных
Изображение к статье: Исследование: влияние кастрации на продолжительность жизни ротвейлеров
В мире животных
Изображение к статье: Пьёте кофе? Учёные рассказали, как это влияет на риск слабоумия
Люблю!
Изображение к статье: Живописный край близ границы с Литвой. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Запущен механизм самоуничтожения Латвии - Neatkarīgā
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти Великобритании намерены разрешить перенос кур за лапы
В мире животных
Изображение к статье: Как часто следует вычесывать домашних животных?
В мире животных
Изображение к статье: Исследование: влияние кастрации на продолжительность жизни ротвейлеров
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео