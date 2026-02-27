Вечером 26 февраля, около 18.30, в районе железнодорожной станции "Торнякалнс" был замечен мужчина, который без одежды передвигался по железнодорожным путям в направлении Риги. Произошедшее, возможно, является одной из причин задержек нескольких поездов в четверг вечером.