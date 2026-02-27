Baltijas balss logotype
Популярный писатель Алексей Иванов написал роман об огненном демоне 0 134

Lifenews
Дата публикации: 27.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Произведение претендует на статус бестселлера.

Произведение претендует на статус бестселлера.

Русские промышленники строили цивилизацию, но не отличались нравственностью.

Известный писатель Алексей Иванов представит свою новую книгу «Невьянская башня» в екатеринбургском Ельцин-Центре. Презентация состоится 27 февраля. Роман лауреата литературных премий «Большая книга» и «Ясная поляна» описывает работу демидовских заводов, устройство горнозаводской жизни Урала и переход от аграрного уклада к индустриальному, сообщает радио «Орфей».

Действие романа происходит в 1735 году на Невьянском заводе. На фоне перипетий в жизни главного героя в городе появляется огненный демон, которого воспринимают как угрозу заводским работникам.

Невьянская башня – историческая наклонная башня начала XVIII века, построенная по заказу промышленника Акинфия Демидова. Она расположена в городе Невьянске Свердловской области и считается символом уральской горнозаводской цивилизации.

Алексей Викторович Иванов (род. 23 ноября 1969, Горький) — русский писатель и сценарист. Лауреат премии Правительства России в области культуры (2017) и ряда других литературных премий. Известен благодаря книгам об Урале («Сердце пармы», «Золото бунта» и другие), а также благодаря роману «Географ глобус пропил», по мотивам которого был снят одноимённый фильм. Документальный фильм Алексея Иванова и Леонида Парфёнова «Хребет России» в 2010 году был показан на Первом канале. В интервью 2015 года Алексей Иванов сообщил, что женат и у него есть дочь.

Благодаря Иванову в 2010-е годы теория «горнозаводской цивилизации» попала в пермские культурологические исследования. Пермский кандидат культурологии Г. П. Ивинских отметила, что «концепция горнозаводской цивилизации впервые была выдвинута» П. С. Богословским, затем «представления о горнозаводской цивилизации плодотворно разрабатывались» Л. В. Баньковским и, в 2000-е годы эти представления «были актуализированы, облечены в художественную форму и даже „визуализированы“» писателем Алексеем Ивановым. Другой пермский культуролог, Н. И. Тюленева в диссертации по культурологии сообщает, что «в начале XXI века идеи П. С. Богословского зазвучали с новой силой в творчестве современного писателя Алексея Иванова».

#история #писатель #литература #культура #роман
