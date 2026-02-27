После расставания с Григорием Лепсом у экс-невесты певца Авроры Кибы появился новый поклонник. Им оказался 36-летний Рустам Гаджиев — племянник президента Азербайджана Ильхама Алиева, долларовый миллионер и глава первого коллекторского агентства в стране. Подробности выяснил SHOT.

На День всех влюбленных Киба летала в Бразилию в компании людей из окружения Алиева. В соцсетях она публикует кадры с карнавала в Рио-де-Жанейро и пляжа Копакабана. Вместе с ней отдыхают брат Рустама с супругой и подруги.

Предположительно, именно Гаджиев оплатил громкую вечеринку в честь 20-летия Кибы, которая прошла 5 февраля. Праздник с участием Ксении Собчак и других звезд обошелся в 30 миллионов рублей (свыше 300 тысяч евро).

Рустам Гаджиев почти вдвое старше Авроры, детей у него нет. Его бабушка — родная сестра Гейдара Алиева, отца нынешнего президента. Мать возглавляет кафедру в Бакинском госуниверситете, отец занимает пост замминистра экологии Азербайджана.

Сам Гаджиев регулярно поздравляет Ильхама Алиева с днем рождения, публикует фото с элитными спорткарами и кадры из путешествий — от Токио до мюнхенского Октоберфеста и матчей любимого «Манчестер Юнайтед».