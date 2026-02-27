Вооруженные силы (ВС) Афганистана нанесли удар по «ядерному объекту» в Пакистане и военной базе в районе Абботтабада в провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом сообщает телеканал Ariana News на своей странице в социальной сети X.

«Местные источники сообщают, что после ударов по военному центру в районе Кокаль и еще одному ядерному центру Пакистана сотни погибших и раненых были доставлены в больницу в Исламабаде», — говорится в сообщении.

В ночь на воскресенье, 22 февраля, Военно-воздушные силы (ВВС) Пакистана нанесли авиаудар по афганским приграничным провинциям Пактия и Нангархар. Затем шесть провинций Афганистана оказались местом вооруженного столкновения пакистанской и афганской армий.