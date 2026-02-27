Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Афганистан нанес удар по «ядерному объекту» в Пакистане 1 655

В мире
Дата публикации: 27.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Афганистан нанес удар по «ядерному объекту» в Пакистане
ФОТО: Global Look Press

Ariana News: Афганистан нанес удар по ядерному объекту в Пакистане.

Вооруженные силы (ВС) Афганистана нанесли удар по «ядерному объекту» в Пакистане и военной базе в районе Абботтабада в провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом сообщает телеканал Ariana News на своей странице в социальной сети X.

«Местные источники сообщают, что после ударов по военному центру в районе Кокаль и еще одному ядерному центру Пакистана сотни погибших и раненых были доставлены в больницу в Исламабаде», — говорится в сообщении.

В ночь на воскресенье, 22 февраля, Военно-воздушные силы (ВВС) Пакистана нанесли авиаудар по афганским приграничным провинциям Пактия и Нангархар. Затем шесть провинций Афганистана оказались местом вооруженного столкновения пакистанской и афганской армий.

Читайте нас также:
#ядерное оружие #Афганистан #геополитика #Пакистан #нападение #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
1
0
1
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    27-го февраля

    И все произошло после того,как афганские талибы заявили ,что будут воевать на стороне Ирана... Фашики Израиля подсуетились...Видимо ,что то есть на власть Пакистана,ведь обычно Пакистан конфликтовал с Индией,но сейчас Индия вдруг стала другом Израиля,видимо Муди такой же индус как Милей (Аргентина)латиноамериканец.🔯

    1
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Местные жители спасают американскую женщину-пилота, сбитую ПВО Кувейта Иконка видео
Изображение к статье: Глава МИД Европейской страны осудил нападение США и Израиля на Иран
Изображение к статье: «Захват!» В США раскрыли следующую цель Трампа после Ирана
Изображение к статье: Зеленский вызвался помочь Ближнему Востоку в обмен на перемирие с Россией

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео