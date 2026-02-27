С 6 по 8 марта в Старом городе Вильнюса пройдет ярмарка Святого Казимира — Казюкас - старейшее и самое масштабное мероприятие в Европе, посвященное ремеслам.

Ярмарка Казюкас — один из самых древних и значимых народных фестивалей ремесел в Европе. Её история берет начало в XVII веке, и она ежегодно проводится в начале марта в честь святого Казимира, покровителя ремесленников и короля-принца Литвы.

Это не просто рынок — это культурный феномен, празднование весны и ремесленного мастерства, которое привлекает тысячи жителей Литвы и туристов со всего мира.

Что ждет на ярмарке?

Ремесленные изделия

На протяжении нескольких километров вдоль старинных улиц выстроится более 1 200 мастеров и ремесленников с разнообразными изделиями:

керамика и гончарные изделия;

деревянные игрушки, ложки и украшения;

ювелирные изделия ручной работы;

изделия из кожи и текстиль;

традиционные verba — яркие «пальмовые» композиции к Пасхе.

Многие мастера не только продают, но и демонстрируют свои умения вживую — можно увидеть, как делают керамику, плетут, работают кузнецы и плотники.

Вкусные традиции и гастрономия

Ярмарка — это также гастрономическое событие:

ароматные šakotis (традиционный литовский пирог),

свежий хлеб и медовые пряники,

копченая рыба, колбасы и местные деликатесы,

горячие напитки и уличная еда.

Развлекательная программа

Помимо торговых рядов, на Казюкасской ярмарке будут:

уличные музыканты и народные ансамбли;

танцы, песни и сценические выступления;

праздничная атмосфера с костюмированными шествиями и народными героями;

семейные развлечения и активные зоны по всей территории.

Интерактив и мастер-классы

Новый формат ярмарки 2026 года включает интерактивные зоны и мастер-классы:

Dzyvų Alėja (“Аллея жизни”) — объединяет мастеров ремёсел и производителей со всех регионов Литвы;

образовательные площадки, где можно своими руками попробовать традиционные ремёсла — плетение, гончарство, изготовление верб и даже выпечку.

Вход за ярмарку бесплатный.