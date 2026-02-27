Baltijas balss logotype
В Вильнюсе пройдет крупнейшая в Европе ярмарка ремесел Казюкас 0 883

Культура &
Дата публикации: 27.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Вильнюсе пройдет крупнейшая в Европе ярмарка ремесел Казюкас

С 6 по 8 марта в Старом городе Вильнюса пройдет ярмарка Святого Казимира — Казюкас - старейшее и самое масштабное мероприятие в Европе, посвященное ремеслам.

Ярмарка Казюкас — один из самых древних и значимых народных фестивалей ремесел в Европе. Её история берет начало в XVII веке, и она ежегодно проводится в начале марта в честь святого Казимира, покровителя ремесленников и короля-принца Литвы.

Это не просто рынок — это культурный феномен, празднование весны и ремесленного мастерства, которое привлекает тысячи жителей Литвы и туристов со всего мира.

Что ждет на ярмарке?

Ремесленные изделия

На протяжении нескольких километров вдоль старинных улиц выстроится более 1 200 мастеров и ремесленников с разнообразными изделиями:

  • керамика и гончарные изделия;

  • деревянные игрушки, ложки и украшения;

  • ювелирные изделия ручной работы;

  • изделия из кожи и текстиль;

  • традиционные verba — яркие «пальмовые» композиции к Пасхе.

Многие мастера не только продают, но и демонстрируют свои умения вживую — можно увидеть, как делают керамику, плетут, работают кузнецы и плотники.

Вкусные традиции и гастрономия

Ярмарка — это также гастрономическое событие:

  • ароматные šakotis (традиционный литовский пирог),

  • свежий хлеб и медовые пряники,

  • копченая рыба, колбасы и местные деликатесы,

  • горячие напитки и уличная еда.

Развлекательная программа

Помимо торговых рядов, на Казюкасской ярмарке будут:

  • уличные музыканты и народные ансамбли;

  • танцы, песни и сценические выступления;

  • праздничная атмосфера с костюмированными шествиями и народными героями;

семейные развлечения и активные зоны по всей территории.

Интерактив и мастер-классы

Новый формат ярмарки 2026 года включает интерактивные зоны и мастер-классы:

  • Dzyvų Alėja (“Аллея жизни”) — объединяет мастеров ремёсел и производителей со всех регионов Литвы;

  • образовательные площадки, где можно своими руками попробовать традиционные ремёсла — плетение, гончарство, изготовление верб и даже выпечку.

Вход за ярмарку бесплатный.

Читайте нас также:
#туризм #культура #Вильнюс #традиции #ярмарка
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

