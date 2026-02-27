С 6 по 8 марта в Старом городе Вильнюса пройдет ярмарка Святого Казимира — Казюкас - старейшее и самое масштабное мероприятие в Европе, посвященное ремеслам.
Ярмарка Казюкас — один из самых древних и значимых народных фестивалей ремесел в Европе. Её история берет начало в XVII веке, и она ежегодно проводится в начале марта в честь святого Казимира, покровителя ремесленников и короля-принца Литвы.
Это не просто рынок — это культурный феномен, празднование весны и ремесленного мастерства, которое привлекает тысячи жителей Литвы и туристов со всего мира.
Что ждет на ярмарке?
Ремесленные изделия
На протяжении нескольких километров вдоль старинных улиц выстроится более 1 200 мастеров и ремесленников с разнообразными изделиями:
-
керамика и гончарные изделия;
-
деревянные игрушки, ложки и украшения;
-
ювелирные изделия ручной работы;
-
изделия из кожи и текстиль;
-
традиционные verba — яркие «пальмовые» композиции к Пасхе.
Многие мастера не только продают, но и демонстрируют свои умения вживую — можно увидеть, как делают керамику, плетут, работают кузнецы и плотники.
Вкусные традиции и гастрономия
Ярмарка — это также гастрономическое событие:
-
ароматные šakotis (традиционный литовский пирог),
-
свежий хлеб и медовые пряники,
-
копченая рыба, колбасы и местные деликатесы,
-
горячие напитки и уличная еда.
Развлекательная программа
Помимо торговых рядов, на Казюкасской ярмарке будут:
-
уличные музыканты и народные ансамбли;
-
танцы, песни и сценические выступления;
-
праздничная атмосфера с костюмированными шествиями и народными героями;
семейные развлечения и активные зоны по всей территории.
Интерактив и мастер-классы
Новый формат ярмарки 2026 года включает интерактивные зоны и мастер-классы:
-
Dzyvų Alėja (“Аллея жизни”) — объединяет мастеров ремёсел и производителей со всех регионов Литвы;
-
образовательные площадки, где можно своими руками попробовать традиционные ремёсла — плетение, гончарство, изготовление верб и даже выпечку.
Вход за ярмарку бесплатный.
