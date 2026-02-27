Baltijas balss logotype
В Риге планируют снизить скорость движения транспорта ради улучшения качества воздуха 2 2422

Наша Латвия
Дата публикации: 27.02.2026
mixnews.lv
Изображение к статье: В Риге планируют снизить скорость движения транспорта ради улучшения качества воздуха

Рижская дума утвердила программу по улучшению качества воздуха на 2026–2030 годы. Главная цель документа - сделать атмосферу в столице чище за счет комплексных изменений: от развития общественного транспорта до реформы отопительных систем.

Основной упор власти делают на общественный транспорт. В планах - строительство выделенной полосы на улице Дзелзавас, расширение рельсовой сети в пригородах и внедрение «умных» светофоров, которые будут отдавать приоритет автобусам и троллейбусам. Рижская агломерация также получит новые транспортные узлы, которые свяжут автобусные маршруты с железнодорожными станциями. Кроме того, муниципалитет намерен стимулировать переход такси и каршеринга на электромобили.

Особое внимание уделено историческому центру Риги. Для этой зоны готовят серьезную реорганизацию движения, которая предполагает дальнейшее снижение разрешенной скорости. Еще одна необычная инициатива для борьбы с выхлопами грузовиков - развитие паромного сообщения между левым и правым берегами Даугавы, чтобы разгрузить мосты от тяжелого транспорта.

Параллельно город намерен бороться с загрязнением от частных печей и котлов, которые до сих пор остаются серьезной проблемой в таких районах, как Авоты, Гризинькалнс и Агенскалнс. Решение власти видят в расширении централизованного теплоснабжения и переводе отопительных систем на возобновляемые источники энергии.

Жители города смогут следить за состоянием воздуха в режиме реального времени: программа предусматривает создание открытой онлайн-платформы с данными со всех мониторинговых станций.

Оставить комментарий

(2)
  • Д
    Дед
    27-го февраля

    Что то штрафов мало платят, а родина ждать не может.

    13
    0
  • YY
    Yu Yu
    27-го февраля

    По мне первая вторая третья скорости- жрут больше , чем четвертая пятая в крейсерском режиме

    42
    2

