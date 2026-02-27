Baltijas balss logotype
Бывшие «русские» школы: деньги есть, а вот специалистов - нет! 0 928

Наша Латвия
Дата публикации: 27.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Бывшие «русские» школы: деньги есть, а вот специалистов - нет!
ФОТО: pixabay

Латвийское радио: Для перехода на обучение только на латышском дополнительное финансирование, например, на индивидуальную работу со школьниками, латышский язык которых надо улучшить, выделили и государство, и самоуправления. Но школы не смогли потратить выделенные деньги - просто не было специалистов, которых можно было бы нанять на работу.

С момента начала перехода на единую школу государство ежегодно дополнительно выделяло школам от трех до четырех миллионов евро. В предыдущем учебном году государство перечислило самоуправлениям более 3,3 млн евро, чтобы они могли заплатить педагогам и специалистам поддержки дополнительно за работу в классах, где у учеников разный уровень знаний госязыка. Но неизрасходованными остались почти 800 тысяч евро.

Заместитель госсекретаря Министерства образования и науки Роландс Озолс рассказывал Латвийскому радио: «То есть [школы] могли привлечь логопед- учителей, можно было привлечь помощников педагогов для работы, можно было привлекать и использовать финансирование для групп продленного дня. То, что мы видим на практике, что процент привлечения финансирования в среднем составляет примерно от 60% до 70%. Мы должны считаться с тем, что и сейчас очень много незаполненных вакансий персонала поддержки».

Озолс признал, что деньги не расходуются, так как не хватает специалистов.

Директора школ подтвердили Латвийскому радио слова Озолса. Директор 40-й Рижской средней школы Елена Ведищева рассказала:

«В первый год нам удалось потратить только 30%. Действительно, так было, потому что в первый год было сложнее всего привлечь персонал поддержки. И в этом году мы практически все выделенное финансирование потратили».

Значит, этой школе постепенно все же удалось найти необходимых специалистов. Однако ситуация в целом не улучшилась.

Директор 34-й Рижской средней школы Наталья Рогалева рассказала: "Есть деньги, чтобы оплатить, но мы не видим этих людей. Этих людей нет, учителей латышского языка нет, и это большая проблема. Теперь, я думаю, это проблема номер один: человеческий ресурс».

Она отметила, что одними деньгами в школах проблемы человеческих ресурсов уже не решить.

Как устранить нехватку персонала? Озолс ответил, что проблема системная, виновата конкуренция на рынке труда. И он, и Рогалева рассуждают: надо поднимать престиж учителей, тогда такого дефицита педагогов так уже не будет.

Больше всего школам удалось оплатить работу помощников педагогов, так как эту роль берут на себя учителя, имеющие неполную нагрузку на основной работе, или выгоревшие на должности педагога. Но особенно не хватает логопедов и специальных педагогов.

Читайте нас также:
#образование #деньги #школы #учителя #финансирование #латышский язык
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

