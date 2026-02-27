Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Неужели в Приедайне, наконец-то, построят стоянку? 0 1995

Наша Латвия
Дата публикации: 27.02.2026
LETA
Изображение к статье: Неужели в Приедайне, наконец-то, построят стоянку?

Юрмальское самоуправление, инвестировав 2 539 961 евро, улучшит инфраструктуру микромобильности в Предайне — такое решение было поддержано в четверг на заседании думы.

Депутаты решили поддержать участие самоуправления в конкурсе в рамках политики сплочённости Европейского союза, чтобы претендовать на финансирование проекта, предусматривающего улучшение доступности железнодорожной станции Предайне. Планируется обновить велоинфраструктуру и парковку в непосредственной близости от станции, а также способствовать развитию устойчивой мультимодальной мобильности.

Напомним, что в прошлом году Юрмала увеличила плату за въезд в город до 5 евро. В этих условиях для многих было бы удобно оставлять машину на парковке (если она будет бесплатной) и дальше добираться на велосипеде или электричке.

В самоуправлении надеются, что в результате реализации проекта улучшится доступность станции и прилегающей территории для пользователей микромобильности, повысится безопасность дорожного движения и качество городской среды для жителей и гостей города. Также будет способствовано более активному использованию общественного транспорта и создан привлекательный объект городской среды за счёт строительства благоустроенной велодорожки.

Проект планируется реализовать с июня 2026 года по декабрь 2029 года.

Общая ориентировочная стоимость проекта составляет 2 539 961 евро, из которых 2 503 259 евро — это приемлемые к софинансированию расходы, включая финансирование из Европейского фонда регионального развития в размере 1 000 000 евро и софинансирование самоуправления в размере 1 503 259 евро. Неприемлемые к софинансированию расходы составляют 36 702 евро.

Читайте нас также:
#Юрмала #инфраструктура #благоустройство #общественный транспорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
2
2
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: За что боролись - бывшую частоту LR4 с целью пропаганды захватили белорусы!
Изображение к статье: Прошедшая зима была самой холодной в Латвии за 15 лет
Изображение к статье: Во вторник существенных осадков не ожидается
Изображение к статье: В проблемах Латгалии виноват… её комплекс жертвы - экономист

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!
Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео