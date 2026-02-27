Юрмальское самоуправление, инвестировав 2 539 961 евро, улучшит инфраструктуру микромобильности в Предайне — такое решение было поддержано в четверг на заседании думы.

Депутаты решили поддержать участие самоуправления в конкурсе в рамках политики сплочённости Европейского союза, чтобы претендовать на финансирование проекта, предусматривающего улучшение доступности железнодорожной станции Предайне. Планируется обновить велоинфраструктуру и парковку в непосредственной близости от станции, а также способствовать развитию устойчивой мультимодальной мобильности.

Напомним, что в прошлом году Юрмала увеличила плату за въезд в город до 5 евро. В этих условиях для многих было бы удобно оставлять машину на парковке (если она будет бесплатной) и дальше добираться на велосипеде или электричке.

В самоуправлении надеются, что в результате реализации проекта улучшится доступность станции и прилегающей территории для пользователей микромобильности, повысится безопасность дорожного движения и качество городской среды для жителей и гостей города. Также будет способствовано более активному использованию общественного транспорта и создан привлекательный объект городской среды за счёт строительства благоустроенной велодорожки.

Проект планируется реализовать с июня 2026 года по декабрь 2029 года.

Общая ориентировочная стоимость проекта составляет 2 539 961 евро, из которых 2 503 259 евро — это приемлемые к софинансированию расходы, включая финансирование из Европейского фонда регионального развития в размере 1 000 000 евро и софинансирование самоуправления в размере 1 503 259 евро. Неприемлемые к софинансированию расходы составляют 36 702 евро.