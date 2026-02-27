Baltijas balss logotype
Люблю!
Дата публикации: 27.02.2026
Изображение к статье: 7 комплиментов, которые маскируют скрытую агрессию

Комплименты — приятные слова, которые обычно повышают настроение. Но иногда фразы, звучащие как похвала, скрывают скрытую критику или обесценивание. Психологи называют такие высказывания «обратными» или скрытыми комплиментами — они могут не только не поднять самооценку, но и вызвать ощущение неприятности или давления.

Что такое скрытые комплименты?

Скрытые комплименты — это высказывания, которые на первый взгляд выглядят позитивно, но несут дополнительный подтекст, снижающий уверенность адресата. В англоязычной психологии такие фразы часто называют backhanded compliments — комплименты с “изнанкой”, где похвала сопровождается скрытым уколом или намёком.

7 фраз, которые могут вас задеть

«Ты так хорошо выглядишь — даже не скажешь, сколько тебе лет!» — фраза, в которой скрыт намёк на возраст как потенциальный недостаток.

«Ты такая смелая, что носишь это» — подразумевает, что одежда или стиль нестандартны и требуют “смелости”, а не просто вкуса.

«Ты для женщины очень умная» — этот комплимент сравнивает интеллект с “типичным” представлением о женщинах, что может звучать как сексистский стереотип.

«Я бы так не смог(ла) — у тебя, наверное, много свободного времени» — слова, которые сводят усилия человека к “безделью” или расплывчатой занятости.

«Ты похудела? Тебе так лучше» — похвала фигуры скрывает оценку прежнего внешнего вида как “плохого”.

«Ты такая естественная — совсем без макияжа» — может намекать, что без макияжа человек “не очень”.

«Никогда бы не подумал(а), что ты добьёшься такого» — комплимент, подчеркивающий недоверие к успеху адресата.

Почему такие фразы задевают?

Выражения с скрытым смыслом могут снижать уверенность в себе, потому что в них содержатся сравнения, условия или сомнения. Психология объясняет это не только индивидуальным опытом, но и социальными стереотипами, которые влияют на восприятие слов. Настоящий комплимент не оставляет после себя “осадка” и воспринимается без вторых смыслов.

Как реагировать?

Психологи рекомендуют фокусироваться на своей реакции: если после фразы остаётся ощущение неловкости, сомнения или давления — скорее всего, это не искренняя похвала. Вежливый и спокойный ответ может помочь обозначить границы, например: «Спасибо, но я это так не воспринимаю» или уточняющий вопрос: «Что именно ты имел(а) в виду?».

...Не все слова, звучащие как комплимент, действительно им являются. Важно отличать искреннюю похвалу от скрытой критики и реагировать на своё эмоциональное ощущение от сказанного. Понимание таких нюансов помогает выстраивать более честную и уважительную коммуникацию с окружающими.

#эмоции #самооценка #психология
