Бывшая жена принца Эндрю, Сара Фергюсон, переживает один из самых непростых периодов своей жизни. Скандал вокруг бывшего мужа и его связи с делом Джеффри Эпштейна вынудил её временно покинуть Великобританию, а также повлёк серьёзные финансовые и профессиональные последствия.

Потери и трудности

Изоляция и негативное внимание общественности привели к отмене публикаций её детской литературы и потере поддержки меценатов. После зарубежного турне, включавшего визиты в Швейцарию и США, Сара готовится вернуться домой и попытаться восстановить имидж.

Главным препятствием для Фергюсон остаются финансы: на её счетах осталось чуть более 752 тысяч фунтов. В королевских кругах эта сумма считается критической — её недостаточно для покупки жилья в привычном районе.

Стратегия выхода из кризиса

Чтобы стабилизировать ситуацию, экс-герцогиня ищет доступных PR-консультантов и рассматривает вариант переезда за границу. По мнению аналитиков, за рубежом ей будет проще найти спонсоров и партнёров, которые не связаны с предвзятым отношением к её прошлому и репутации бывшего мужа.

