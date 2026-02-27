Baltijas balss logotype
Упражнения и протеин помогают сохранить самостоятельность при деменции 0 203

Люблю!
Дата публикации: 27.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Упражнения и протеин помогают сохранить самостоятельность при деменции

Учёные Каролинского института выяснили, что физическая активность в сочетании с белковыми напитками может помочь людям с деменцией дольше сохранять самостоятельность. Об этом пишет A&D.

В эксперименте участвовали 102 жителя восьми стокгольмских домов престарелых. На протяжении 12 недель участники из тестовой группы несколько раз в день выполняли упражнения в положении стоя и ежедневно получали один‑два белковых напитка. Учёные оценивали, сколько помощи им нужно в повседневных задачах: поддержании гигиены, одевании и передвижении.

Анализ общей выборки не показал выраженных различий, но при разбивке по типам отделений обнаружился любопытный результат: у пациентов из специализированных отделений для людей с деменцией функциональные способности улучшились.

Спустя три месяца таким участникам требовалось меньше ухода, чем представителям контрольной группы. Авторы связали улучшения с большим потенциалом восстановления физической функции у данных пациентов.

#медицина #старение #здоровье #деменция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео