Baltijas balss
В Катаре для туристов появилась новая достопримечательность - «лес с кондиционерами» 0 96

Люблю!
Дата публикации: 27.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Катаре для туристов появилась новая достопримечательность - «лес с кондиционерами»

В Катаре на искусственном острове Геван открыли «лес» с кондиционерами — пешеходную аллею, где круглый год поддерживается температура 21–23°C. Это позволяет комфортно гулять на свежем воздухе даже в экстремальную жару.

В Катаре создали уникальное общественное пространство, решающее главную проблему туристов — палящий зной. На искусственном острове Геван открыли пешеходную аллею с климат-контролем, где температура всегда комфортна для прогулок. Это интересно путешественникам, ищущим необычные достопримечательности и комфортный отдых в любое время года.

Объект, получивший название «Хрустальная аллея» (Crystal Walk), представляет собой зеленую пешеходную дорожку длиной 450 метров. Она расположена под специальным навесом, напоминающим кроны деревьев, который не только дает тень, но и удерживает охлажденный воздух, поступающий через вентиляционные отверстия.

Технологичное решение для комфорта

Система круглый год поддерживает на аллее температуру от 21 до 23 градусов Цельсия. Это кардинально отличается от уличных условий, где столбик термометра регулярно превышает отметку в 40°C. Для питания климатической установки используются солнечные панели, что делает проект более экологичным.

Навес аллеи украшен искусственными ветвями, покрытыми 10 тоннами кристаллов, что и дало название достопримечательности. Как сообщает CNN, туристы, посещающие остров с экскурсиями, часто искренне поражены увиденным. Место быстро стало популярным фоном для фото в соцсетях.

Контекст и аналоги в Катаре

Создание такого пространства — логичный шаг для Катара, где борьба с жарой является частью инфраструктурной политики. Ранее страна применяла системы кондиционирования воздуха на открытых футбольных стадионах во время чемпионата мира. Кондиционеры также устанавливают вдоль тротуаров и в открытых торговых комплексах.

Остров Геван является частью престижного искусственного архипелага у побережья Дохи. Он задумывался как элитный жилой комплекс с пляжами, набережной, отелями, гольф-клубом и магазинами, продолжая концепцию «Арабской Ривьеры».

Как посетить достопримечательность

Хрустальная аллея находится на острове Геван. Добраться до него можно на такси или арендованном автомобиле из центра Дохи. Уточнить возможность посещения и актуальные условия лучше на официальных ресурсах острова или через турагентства, продающие экскурсии по Катару.

Помимо посещения этого технологичного «леса», в Дохе и ее окрестностях есть чем заняться. Стоит увидеть современную архитектуру набережной Корниш, посетить Национальный музей Катара, построенный в виде «розы пустыни», и традиционный рынок Сук Вакиф, где можно почувствовать местный колорит.

Для полноценного отдыха можно совместить осмотр достопримечательностей с пляжным отдыхом на побережье Персидского залива или посещением спа-центров в роскошных отелях. Катар предлагает высокий уровень сервиса и безопасность, что делает его комфортным вариантом для знакомства с культурой Ближнего Востока.

tourprom

#туризм #экология #безопасность #отдых #технологии #архитектура
