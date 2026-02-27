Baltijas balss logotype
Картофель с охотничьими колбасками: сытно, легко и ароматно

Дата публикации: 27.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Картофель с охотничьими колбасками: сытно, легко и ароматно

Картофель с охотничьими колбасками — сытное блюдо, которое не требует сложной подготовки и долгого стояния у плиты. Всё запекается в духовке: достаточно соединить ингредиенты и подождать.

Список ингредиентов:

  • картофель — 600 граммов;

  • копчёная паприка — одна столовая ложка;

  • охотничьи колбаски — 250 граммов;

  • растительное масло — две столовые ложки;

  • соль по вкусу;

  • сухой чеснок — одна чайная ложка;

  • сыр — 100 граммов.

Приготовление:

Картофель нарезают, после чего смешивают со специями и маслом, чтобы кусочки равномерно покрылись приправами. Затем к нему добавляют нарезанные охотничьи колбаски и распределяют всё по форме для запекания.

Блюдо отправляют в заранее разогретую до 220 градусов духовку и готовят полчаса. За это время картофель становится мягким, а колбаски слегка подрумяниваются.

После первых 30 минут сверху добавляют сыр и продолжают запекать ещё примерно пять минут. В результате получается горячее блюдо с румяной сырной корочкой.

#кулинария #сыр #картофель #духовка #специи #еда
Видео