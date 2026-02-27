Картофель с охотничьими колбасками — сытное блюдо, которое не требует сложной подготовки и долгого стояния у плиты. Всё запекается в духовке: достаточно соединить ингредиенты и подождать.
Список ингредиентов:
-
картофель — 600 граммов;
-
копчёная паприка — одна столовая ложка;
-
охотничьи колбаски — 250 граммов;
-
растительное масло — две столовые ложки;
-
соль по вкусу;
-
сухой чеснок — одна чайная ложка;
-
сыр — 100 граммов.
Приготовление:
Картофель нарезают, после чего смешивают со специями и маслом, чтобы кусочки равномерно покрылись приправами. Затем к нему добавляют нарезанные охотничьи колбаски и распределяют всё по форме для запекания.
Блюдо отправляют в заранее разогретую до 220 градусов духовку и готовят полчаса. За это время картофель становится мягким, а колбаски слегка подрумяниваются.
После первых 30 минут сверху добавляют сыр и продолжают запекать ещё примерно пять минут. В результате получается горячее блюдо с румяной сырной корочкой.
Оставить комментарий