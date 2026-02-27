В субботу температура воздуха в Латвии повысится до +6 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Уже ночью температура воздуха не опустится ниже 0 градусов. На большей части территории страны временами возможен дождь, будет дуть слабый и умеренный южный, юго-западный ветер. В течение ночи местами образуется туман, а температура воздуха составит +1…+4 градуса.

В субботу днем сохранится облачная погода, лишь временами на юге страны небо прояснится. Во многих местах сохранится туман, а температура воздуха составит +3…+6 градусов.

В столице днем будет облачно, существенных осадков не прогнозируется. Возможны туман и дымка. Температура воздуха днем составит +3…+6 градусов.