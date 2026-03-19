Иран впервые подбил американский истребитель F-35, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, предположительно, самолет, совершавший боевой вылет, был подбит над Ираном.

Представитель Центрального командования США подтвердил, что самолет совершил аварийную посадку на авиабазе США на Ближнем Востоке, когда выполнял боевую задачу.

Самолет приземлился благополучно, состояние пилота стабильное. Инцидент расследуется.

Как отмечает CNN, это первый случай с начала войны, когда Ирану удалось подбить американский самолет. Видео, где, как утверждается, зафиксирован момент поражения американского истребителя F-35 средствами ПВО Ирана, публикуют иранские СМИ.

F-35— истребитель пятого (последнего) поколения, стоимость одного такого самолета составляет около 100 миллионов долларов. В войне с Ираном F-35 используют как США, так и Израиль.