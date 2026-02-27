Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Никакого бекона и спаржи: что не стоит подавать к розовому вину 0 109

Люблю!
Дата публикации: 27.02.2026
Kleo
Изображение к статье: Никакого бекона и спаржи: что не стоит подавать к розовому вину

Если вы планируете блюда к розовому вину, думайте о балансе: меньше дыма, меньше уксуса, меньше пряностей.

Розовое вино принято считать универсальным, потому что легкое и фруктовое. Его берут на пикник, открывают к пасте, ставят на стол к романтическому ужину. Но именно эта кажущаяся простота и вводит в заблуждение.

Важно знать, что розовое вино обычно делают с коротким контактом с кожицей, поэтому танинов меньше, чем у красного. Ягодная фруктовость легко перекрывается сильными вкусами. Этот напиток – про свежесть и воздух, поэтому агрессия в тарелке лишает его этого. То есть чем тоньше стиль, тем спокойнее должны быть блюда к розовому вину.

Продукты, которые портят вкус розового вина

Жирные копчености (бекон, грудинка, ребрышки). Дым дает горечь, жир утяжеляет – и розовое рядом быстро кажется плоским и чувствуется в основном спирт.

Спаржа и брокколи (сырые/на пару). Сернистые соединения могут дать серную ноту вроде жженой резины или металлическую жесткость. Яркие фруктовые ноты у розового не замечаются.

Блюда с уксусом (маринады, пикули, соленья, заправки). Уксусная кислотность делает вино плоским, резким и менее фруктовым – риск есть даже от капли в соусе.

Голубые сыры (рокфор, горгонзола, дор блю). Соль и пикантность плесени легко перебивают сухое розовое. Сухие вина рядом часто кажутся кислее и жестче. Хотите сыр с плесенью – берите сладкое, не сухое розе.

Карри и сложные специи плюс острый перец. Алкоголь усиливает жгучесть, специи перекрикивают аромат: остается тепло и резкость. Работает только "чуть сладкое и очень фруктовое" – и то при умеренной остроте.

Горькая зелень (руккола, радиккьо, эндивий). Из-за горечи чувствуется терпкость, вино ощущается суше и грубее, чем есть.

Стейк rare, тартар и другое "кровяное" красное мясо. Классическая пара со стейком держится на танинах: белок/жир смягчают их. У большинства розовых вин танинов мало – поэтому по вкусу мясо кажется более железным, а напиток – пустым. Исключение: очень структурные розе, например из региона Тавель.

Сильно обжаренные орехи и арахис (особенно с солью/приправами). Поджаристая горчинка и специи подчеркивают сухость и терпкость.

Как не ошибаться дальше

Если в тарелке дым, уксус, экстремальная горечь или очень насыщенные специи, почти наверняка пострадает и напиток. В будущем проще считать розовое вино деликатным напитком и подбирать к нему такую же еду.

Читайте нас также:
#кулинария #вино #специи #еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Зеркальное окрашивание волос — тренд 2026: как выполняется и что дает
Изображение к статье: «Посмотрим, на чьей стороне правда»: Анна Седокова выступила с резким заявлением о родных Яниса Тиммыа
Изображение к статье: Дерево в интерьере 2026: не только красиво, но и полезно для психики
Изображение к статье: Вы сами усиливаете свою тревожность: психолог назвал неожиданные причины

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!
Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео