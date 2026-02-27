Кола обладает достаточно высокой кислотностью (рН около 2,5) благодаря наличию фосфорной кислоты в своем составе. Эта кислота используется в чистящих средствах и для удаления ржавчины с металлических изделий. Однако сам напиток не способен растворять ни металлы, ни биологические ткани, ни ногтевые вещества, и даже не удаляет жир.

Газировку можно применять для удаления грязи и пыли с металлических поверхностей, но после «чистки» предметы необходимо тщательно промыть водой, иначе на них останутся липкие следы.