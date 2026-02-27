Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Действительно ли Cola является эффективным растворителем? 0 250

Дом и сад
Дата публикации: 27.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Действительно ли Cola является эффективным растворителем?

Нет.

 

Кола обладает достаточно высокой кислотностью (рН около 2,5) благодаря наличию фосфорной кислоты в своем составе. Эта кислота используется в чистящих средствах и для удаления ржавчины с металлических изделий. Однако сам напиток не способен растворять ни металлы, ни биологические ткани, ни ногтевые вещества, и даже не удаляет жир.

Газировку можно применять для удаления грязи и пыли с металлических поверхностей, но после «чистки» предметы необходимо тщательно промыть водой, иначе на них останутся липкие следы.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как правильно выбирать саженцы для дачного участка?
Изображение к статье: Можно ли использовать фен для разморозки холодильника?
Изображение к статье: Где оптимально высаживать картофель?
Изображение к статье: Какие особенности удобрения репчатого лука?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Власти Великобритании намерены разрешить перенос кур за лапы
В мире животных
Изображение к статье: Как часто следует вычесывать домашних животных?
В мире животных
Изображение к статье: Исследование: влияние кастрации на продолжительность жизни ротвейлеров
В мире животных
Изображение к статье: Пьёте кофе? Учёные рассказали, как это влияет на риск слабоумия
Люблю!
Изображение к статье: Живописный край близ границы с Литвой. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Запущен механизм самоуничтожения Латвии - Neatkarīgā
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Власти Великобритании намерены разрешить перенос кур за лапы
В мире животных
Изображение к статье: Как часто следует вычесывать домашних животных?
В мире животных
Изображение к статье: Исследование: влияние кастрации на продолжительность жизни ротвейлеров
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео