В Милане в в результате схода с рельсов трамвая два человека погибли и как минимум 40 пострадали, передает Corriere della Sera.

Трамвай 9-го маршрута двигался на большой скорости и, сойдя с рельсов, въехал в здание. Среди пострадавших — пешеходы и пассажиры.

По одой из версий, водитель во время управления трамваем почувствовал себя плохо. Мужчину госпитализировали с легкими травмами.

Трагическая авария произошла около 16 часов 27 февраля в центральной части Милана на Виале Витторио Венето.

Пассажиры рассказывают, что от резкого удара почти все люди внутри упали, получив ушибы и более серьезные травмы.