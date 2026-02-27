Baltijas balss logotype
В Милане сошел с рельсов трамвай, есть погибшие и раненые 1 1606

ЧП и криминал
Дата публикации: 27.02.2026
BB.LV

В Милане в в результате схода с рельсов трамвая два человека погибли и как минимум 40 пострадали, передает Corriere della Sera.

Трамвай 9-го маршрута двигался на большой скорости и, сойдя с рельсов, въехал в здание. Среди пострадавших — пешеходы и пассажиры.

По одой из версий, водитель во время управления трамваем почувствовал себя плохо. Мужчину госпитализировали с легкими травмами.

Трагическая авария произошла около 16 часов 27 февраля в центральной части Милана на Виале Витторио Венето.

Пассажиры рассказывают, что от резкого удара почти все люди внутри упали, получив ушибы и более серьезные травмы.

#происшествие #транспорт #ЧП #трамваи #пассажиры
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • КМ
    Кот Матроскин
    28-го февраля

    Уважаемый ВВ! Всегда хотел сказать что у Вас очень деб.. , странный набор смайликов для выражения эмоций от статьи. Если я соболезную, мне нужно выбирать между "кипят мозги" и "матерюсь" потому что другие для этого не подходят. Если я хочу "лайкнуть" мне нужно ткнуть в радостный смайл, но я не всегда тащусь от радости, если лайкаю. Короче набор наркомана. Если вы хотели чтоб мы так оценивали ваши статьи, то там тоже не всегда катит такой "барометр". Статья может быть очень хорошая, но грустная, как суко поставишь под неё радостный смайл?? Разберитесь, короче. Спасибо

    13
    1

Видео