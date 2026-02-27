Глава ассоциации по сделкам с недвижимостью Айгарс Шмитс в интервью ТВ-24 отметил, что государству выгодно "затянуть" нас, к примеру, в ипотеку. Ведь если человек взял кредит на 25 лет, то все эти 25 лет он будет очень экономически активен и будет работать без передышки. При этом человек все время будет находиться в напряжении.

"Но с учетом нынешних цен на квартиры в новых проектах, даже если в месяц семья платит за кредит 1000 евро, то она в состоянии купить лишь квартиру площадью 40-45 метров! А это уж точно не то, чего нужно молодой семье!" - констатирует эксперт.