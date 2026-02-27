Baltijas balss logotype
«Государству выгодно »втянуть« человека в кредит» 2 1939

Наша Латвия
Дата публикации: 27.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Государству выгодно »втянуть« человека в кредит»

25 лет пахать, не расслаблясь

Глава ассоциации по сделкам с недвижимостью Айгарс Шмитс в интервью ТВ-24 отметил, что государству выгодно "затянуть" нас, к примеру, в ипотеку. Ведь если человек взял кредит на 25 лет, то все эти 25 лет он будет очень экономически активен и будет работать без передышки. При этом человек все время будет находиться в напряжении.

"Но с учетом нынешних цен на квартиры в новых проектах, даже если в месяц семья платит за кредит 1000 евро, то она в состоянии купить лишь квартиру площадью 40-45 метров! А это уж точно не то, чего нужно молодой семье!" - констатирует эксперт.

Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    28-го февраля

    Главным подспорьем и инструментом влияния и закабаления у мирового сионизма являются их банки,ведь не зря Парекс продан 12 банкирам с Уолл стрит и Полу Волкеру,имеющему отношение к ФРС. Луминор принадлежит Стивену Шварцману и т.д.Все банки Латвии имеют отношение к Ротшильдам и другим сионистским семьям,а Банк Латвии,по расследования независимых журналистов,как и Центробанки в других странах,являются Банками Ротшильдов. Так же и в России,где Набиуллину ставленница МВФ,структуры Ротшильда. Первое ,что сделал Гитлер -это уничтожил ростовщичество и экономика Германии стала ведущей .Об этом говорят многие,включая раввина Финкеля,который так же рассказывал,кто организовал массовые убийства евреев во Второй мировой и что за этим стояли те же евреи .Немецкие евреи-это только исполнители...

    12
    1
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    28-го февраля

    А человеки, давно забили, на жалкое подобие государства!!!!))))))))

    13
    0

