В Европе придумали план по перезапуску нефтепровода «Дружба» 0 1291

В мире
Дата публикации: 28.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Поворот вентиля может изменить политику целой страны ЕС и НАТО.

Поворот вентиля может изменить политику целой страны ЕС и НАТО.

Орбан может использовать юридическое противостояние для своей кампании.

Лидеры стран Евросоюза могут пообещать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба», по которому сырье транспортируется из России в Восточную Европу. Это, как полагают европейские дипломаты, якобы позволит ему победить на выборах и отказаться от блокирования финансирования для Украины, а Евросоюзу — избежать полномасштабной судебной тяжбы между Брюсселем и Будапештом.

При этом один из дипломатов ЕС заявил, что «история с "Дружбой" ни в коем случае не заслуживает доверия». Однако сразу несколько европейских политиков сошлись во мнении, что на разрешение спора с юридической стороны, то есть подачу иска к Будапешту из-за блокирования средств Евросоюза на кредит для Украины, «нет времени» — Киев в скором времени может столкнуться с дефицитом денежных средств. При этом в ЕС полагают, что Орбан может использовать юридическое противостояние с Брюсселем в ходе своей предвыборной кампании.

В связи с чем, полагают дипломаты, более осуществимым способом решения проблемы станет разработка документа, содержащего обещание «сохранить лицо» и восстановить поставки нефти по «Дружбе». В Европе отметили, что это будет перекликаться с обходным путем, который в ЕС нашли в октябре 2025 года в ответ на противодействие Словакии поэтапному отказу от российского газа. Тогда Братислава сняла вето после того, как лидеры добавили в свое совместное заявление после саммита обещание о том, что российская энергия должна продолжать поступать в Словакию.

Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля. Согласно данным журнала Politico, правящая партия Fidesz впервые за 16 лет может проиграть выборы.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европарламент одобрил выделение Украине дополнительного кредита на сумму 90 миллиардов евро. Однако затем постоянный представитель Венгрии при ЕС выступил против выдачи Киеву финансовых средств, что привело к отмене этого решения из-за отсутствия необходимого единогласия.

После этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия будет блокировать кредит ЕС Украине до тех пор, пока Киев не начнет пропускать российскую нефть по «Дружбе».

#выборы #Украина #финансы #энергетика #дипломатия #Евросоюз #Россия #политика #Венгрия
