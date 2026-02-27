Baltijas balss logotype
Армия – не резиновая: в Вооруженных силах Эстонии не хватает места для всех желающих послужить родине 0 397

В мире
Дата публикации: 27.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Армия – не резиновая: в Вооруженных силах Эстонии не хватает места для всех желающих послужить родине

В связи с сокращением призыва в Силы обороны Эстонии вместо обычных 4000 призывников будет принято лишь 1200 молодых людей. В результате около тысячи добровольцев не смогут отдать долг родине, пишет Postimees.

В этом году число призывников будет временно сокращено до 1200 человек, что позволит провести дополнительную подготовку кадровых военных. «На всех уровнях, чтобы точно понять и интегрировать все уроки, которые мы извлекли из идущей в Украине войны, — пояснил командующий Силами обороны генерал-лейтенант Андрус Мерило. – И в еще большей степени те уроки, которые, по нашей оценке, будут необходимы в случае следующего конфликта».

В 2027 году на срочную службу вновь призовут 4100 молодых людей, но несколько иначе, чем раньше: призыв будет проходить дважды в год, в феврале и августе, а сама служба станет 12-месячной.

Впрочем, будущее безрадостно – эстонские матери все реже рожают будущих солдат. Сейчас призывного возраста достигли 7756 молодых людей 2006 года рождения и 8100 — 2007 года рождения. Для сравнения: в прошлом году родилось всего 4738 мальчиков.

«Примерно тысяче человек нам пришлось сказать, что сейчас они на службу не пойдут. С еще одной тысячей мы продолжаем работу, поскольку они выразили желание теснее связать свою жизнь с государственной обороной, и теперь мы будем оценивать состояние их здоровья», — сообщили военные рекрутеры.

Читайте нас также:
#рождаемость #Эстония #оборона #призыв
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Видео