НАТО одобрило iPhone и iPad для секретных данных

Техно
Дата публикации: 27.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: НАТО одобрило iPhone и iPad для секретных данных
ФОТО: Global Look Press

Смартфоны Apple были одобрены НАТО для хранения секретной информации. Об этом говорится в сообщении на сайте производителя iPhone.

Устройства американского бренда — iPhone и iPad — были одобрены в руководстве Североатлантического альянса (НАТО) после того, как их протестировало Федеральное управление информационной безопасности Германии. В Apple объяснили, что факт подобного одобрения позволяет хранить на девайсах секретную информацию без установки отдельного программного обеспечения (ПО).

«До появления iPhone защищенные устройства были доступны только опытным государственным и корпоративным организациям», — отметил вице-президент Apple Иван Крстич. По его словам, «самые защищенные технологии Apple» свободно распространяются по всему миру.

Представители IT-гиганта подчеркнули, что программное обеспечение Apple, которое получило сертификацию, доступно пользователям в обновлении iOS 26. «Это одобрение, похоже, подкрепляет некоторые маркетинговые заявления Apple о безопасности», — отреагировали на новость журналисты издания Engadget.

Читайте нас также:
#НАТО #iphone #apple #безопасность #технологии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео