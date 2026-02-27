Министерство обороны США применило сверхсекретную лазерную систему против беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который, как оказалось, принадлежал Министерству внутренней безопасности. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что это вынудило Федеральное управление гражданской авиации (FAA) закрыть воздушное пространство поблизости приграничного города недалеко от Эль-Пасо, штат Техас.

При этом сообщается, что лазер использовался без одобрения FAA, что, по мнению многих экспертов по авиационной безопасности, является нарушением закона.

Ранее в этом месяце в США применили сверхсекретную лазерную систему Пентагона против «дронов мексиканских картелей», которые в итоге оказались воздушными шарами. «Оказалось, что летающие объекты, скорее всего, были воздушными шарами, а лазерное оружие — это экспериментальная система, используемая военными за рубежом, которая может представлять серьезную опасность для коммерческой авиации», — говорится в сообщении.