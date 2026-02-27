Японская компания SkyDrive Inc. успешно провела первую публичную демонстрацию полета своего электрического «летающего автомобиля» в Токио, сделав важный шаг к запланированному коммерческому запуску в 2028 году.

Испытательный полет, организованный в партнерстве с Mitsubishi Estate Co. и Kanematsu Corp., состоялся над Токийским заливом. Беспилотный аппарат, управляемый дистанционно, находился в воздухе около трех с половиной минут и преодолел примерно 150 метров.

Модель SD-05 представляет собой летательный аппарат с электрическим приводом и питанием от аккумуляторов, оснащенный 12 роторами и рассчитанный на перевозку до трех пассажиров. Предполагаемая дальность полета составляет от 15 до 40 километров. По данным SkyDrive, компактная и легкая конструкция аппарата позволяет ему приземляться в более разнообразных местах по сравнению с традиционными вертолетами, которым обычно требуются более просторные площадки.

Одновременно с демонстрационным полетом компания представила специализированный терминал, оснащенный автоматизированной системой регистрации с использованием распознавания лиц. Он позволит операторам контролировать взлеты и посадки.

«Летающие автомобили» рассматриваются как потенциальное решение проблем городской мобильности — таких как дорожные заторы и перегруженность общественного транспорта.

Генеральный директор SkyDrive Томохиро Фукузава выразил оптимизм относительно будущей стоимости перелетов. По его словам, после 2030 года тарифы могут снизиться «примерно до двух стоимостей поездки на такси, а возможно, и ниже».