Самый простой способ проверить свежесть яйца — аккуратно опустить его в стакан с водой. Свежие яйца тонут, тогда как старые всплывают. Это известно многим, но почему так происходит?

Яйцо состоит из альбумина (белка), желтка и небольшой воздушной прослойки. Все три компонента влияют на общую массу яйца. В свежем яйце воздушная прослойка имеет толщину менее 3,175 мм. Многие считают, что именно наличие воздушного кармана заставляет яйцо плавать, но если бы это было так, то свежие яйца тоже всплывали бы.

Свежие яйца опускаются на дно благодаря своей плотности, которая превышает плотность воды. Плотность определяется как масса, деленная на объем, поэтому чем больше масса яйца, тем выше его плотность. В старом яйце желток и белок начинают разлагаться, и часть массы превращается в газ. Таким образом, воздушный карман в старых яйцах увеличивается, так как в нем содержится больше газа. Однако это не единственная причина, по которой старое яйцо всплывает.

Почему старое яйцо всплывает?

Секрет заключается в оболочке. Скорлупа яйца пористая, что способствует газообмену во время развития эмбриона. Некоторые газы выходят из воздушного кармана, и, хотя воздух также проникает внутрь, количество выходящего газа превышает количество входящего, что снижает общую массу яйца.

Теперь вспомним формулу плотности. Объем яйца остается более-менее постоянным благодаря скорлупе. Однако, поскольку газ выходит, общая масса яйца становится меньше, чем у воды. В результате плотность яйца оказывается ниже плотности воды, что объясняет, почему старое яйцо всплывает.

Таким образом, больший воздушный карман придаёт яйцу плавучесть, но поскольку газ тоже имеет массу, общая масса яйца остаётся прежней, даже если желток и белок разлагаются. В этом виновата пористость скорлупы, которая позволяет газу выходить.

Можно ли есть яйцо, если оно всплывает?

Если вы храните яйца в холодильнике и замечаете, что они начинают всплывать в холодной воде, не спешите их выбрасывать. Например, перепелиные яйца могут «всплывать» уже на десятый день после получения из-за быстрой потери влаги и веса. Однако если всплывают куриные яйца, это может указывать на то, что они хранились слишком долго, и их лучше не употреблять в пищу.

Если вы всё же решили сварить яйца, которые всплыли в воде, не стоит переживать. При термической обработке яйца теряют влагу, и их можно считать безопасными для употребления. Но если вы заметили другие признаки порчи (например, трещины на скорлупе или неприятный запах), лучше отказаться от их приготовления.

Чтобы яйца оставались свежими как можно дольше, храните их в холодильнике при температуре от 0 до 4 градусов Цельсия. Также избегайте размещения яиц рядом с продуктами с сильным запахом (например, луком или чесноком), чтобы они не впитывали неприятные ароматы.

Если яйцо сразу опускается на дно и принимает горизонтальное положение, значит, оно свежее. Однако со временем химические процессы внутри яйца изменяют консистенцию белка и желтка, делая их более жидкими. Если яйцо всплыло в воде тупым концом вверх, значит, ему около недели, и его ещё можно есть. Если же оно стоит вертикально, то ему примерно 2-3 недели. Яйцо, которому больше месяца, полностью всплывает, и его есть нельзя.

Некоторые добавляют немного соли при варке яиц, чтобы предотвратить вытекание содержимого из треснувших яиц. Однако стоит отметить, что в этом случае определить свежесть продукта может быть сложно. Соль увеличивает плотность воды, и если яйцо всплывает в подсоленной воде, это не обязательно означает, что оно несвежее. Зато если оно лежит горизонтально даже в соленой воде, это гарантирует его пригодность.

Важно помнить, что употребление испорченных яиц может привести к проблемам со здоровьем, поэтому не стоит рисковать. Если вы сомневаетесь в свежести яиц, лучше проверить их на порчу перед приготовлением.