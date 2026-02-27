Американский исследователь феномена долгожительства и автор книг о здоровом питании Дэн Бюттнер утверждает, что ферментированные продукты и разнообразная растительная пища способствуют достижению долголетия. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По мнению эксперта, ключевым условием для достижения долголетия является правильное питание, которое включает в себя снижение доли животного белка и увеличение потребления бобовых и овощей. Например, фасоль, чечевица и горох являются источниками белка и клетчатки, что способствует улучшению работы кишечника и простоте приготовления.

Другим важным принципом правильного питания исследователь считает разнообразие рациона. Чередование ферментированных продуктов с свежими растительными обеспечивает защиту от диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, различные овощи содержат все необходимые витамины, минералы и питательные вещества, которые необходимы для нормального функционирования организма.