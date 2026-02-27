Серьги — излюбленное украшение многих. К сожалению, у некоторых они могут вызывать неожиданные кожные реакции. Если вы замечаете покраснение, зуд или волдыри после их ношения, возможно, у вас аллергия на бижутерию в ушах.

Аллергия на бижутерию в ушах: причины, симптомы и лечение

Серьги вызывают зуд мочек ушей или вы замечаете красный ободок вокруг пальца от кольца, или на запястье от браслета появились зудящие пузырьки… Даже на шее от ожерелья может появиться раздражение. Все дело в аллергии на металл, содержащийся в ваших украшениях, известной как контактный дерматит.

Почему болят уши от сережек

Контактный дерматит – это кожное заболевание, возникающее при контакте с веществом, которое организм воспринимает как вредное. В серьгах таким веществом чаще всего становятся никель. Он широко используется в бижутерии, а также дешевых ювелирных изделиях в качестве основного металла.

К другим металлам, которые могут вызывать аллергические реакции, относятся кобальт и хром, которые реже, но используются при производстве сплавов драгоценных металлов, в некоторых видах бижутерии и цветных украшениях.

Никель может содержаться не только в украшениях, но и, например, в монетах, мобильных телефонах, оправах очков, фурнитуре на одежде и даже в тенях для век.

Симптомы (частые жалобы) при аллергии

Негативная реакция на серьги в ушах может выражаться разными симптомами, которые проявляются на ухе или другом участке кожи, соприкоснувшемся с аллергеном, через 6–24 часа после контакта. Они включают зуд, покраснение, сыпь, сухость и отек кожи. Иногда могут образовываться волдыри, покрывающие кожу корками и чешуйками.

Аллергические реакции на металлические украшения могут развиться в любом возрасте и часто сохраняются на протяжении всей жизни.

Причины аллергии (факторы риска)

Аллергия на некоторые металлы, в частности никель, возникает, когда иммунная система ошибочно воспринимает его ионы как угрозу, и запускает защитную реакцию.

Состав материалов. Первым в списке факторов риска стоит состав материалов. Никель, кобальт и хром чаще всего становятся причиной аллергических реакций.

Тип кожи. Люди с чувствительной кожей имеют высокие риски раздражения из-за металлов и химических покрытий.

Недостаточная гигиена. Ношение украшений, особенно в жаркую погоду, может привести к накоплению пота и бактерий, что увеличивает вероятность раздражения и аллергии.

Предыдущие аллергические реакции. Люди, которые уже имели эпизоды аллергии на другие материалы, более подвержены риску развития контактного дерматита.

Возраст. Дети и подростки более восприимчивы к аллергическим реакциям из-за особенностей своей кожи и иммунной системы.

Заболевания и состояние иммунной системы. Экзема, атопический дерматит или другие кожные заболевания, повышают вероятность проявления контактного дерматита.

Что делать, если воспалилась мочка уха от серьги, лечение

Если вы подозреваете, что у вас на мочках ушей появилась аллергия на украшения, сразу снимите их. Это поможет избежать дальнейшего контакта с раздражителем и уменьшить негативные симптомы на мочках ушей.

Тщательно промойте мочки ушей, где происходил контакт с бижутерией, теплой водой с мягким мылом. Это поможет удалить следы раздражителей.

При наличии зуда или отека уха можно применить прохладные, успокаивающие компрессы.

Если симптомы не проходят, можно помазать уши препаратами с гидрокортизоном или увлажняющими кремами с алоэ вера для снижения воспаления и зуда. Однако перед их применением лучше получить консультацию врача.

Когда обращаться к врачу-аллергологу

Если симптомы не уменьшаются или ухудшаются, рекомендуется обратиться к врачу. Специалист проведет профессиональную оценку состояния кожи ушей, аллергопробы и при необходимости назначит более сильные противовоспалительные препараты.

При тяжелых аллергических реакциях врач также может порекомендовать диету, исключающую продукты, содержащие никель, например сою, гречневую крупу, шоколад, некоторые виды орехов, моллюски.

Что будет, если не лечить аллергию

При контактном дерматите может потребоваться нечто большее, чем просто безрецептурный крем или антигистаминные препараты. Врач может назначить стероидный крем или пероральные лекарства для борьбы с тяжелыми симптомами дерматита и предотвращения инфекции.

Последствия самолечения

Неправильное применение лечебных кремов или мазей может привести к усилению аллергических реакций, истончению кожи и другим побочным эффектам.

Расчесывание зудящих участков может привести к бактериальному или грибковому инфицированию. Наконец, можно ошибочно диагностировать свои симптомы как контактный дерматит, в то время как это может быть состояние, требующее иного подхода к лечению.

Как носить бижутерию, если чувствительные уши?

В случае появления раздражения важно быстро снять украшения с ушей и впоследствии выбирать изделия, которые не вызывают негативных эффектов.

Как подобрать серьги для чувствительных ушей?

Обратите внимание на состав бижутерии. Избегайте изделий, содержащих металлы-аллергены, такие как никель.

При чувствительности кожи ушей следует выбирать украшения из гипоаллергенных материалов, таких как нержавеющая сталь, титан, золото (не менее 18 карат), стерлинговое серебро или поликарбонатный пластик.

На какой металл в украшениях чаще всего проявляется аллергия?

Всемирная организация здравоохранения подтверждает, что аллергия на никель, содержащийся в украшениях, – одна из самых распространенных форм контактного дерматита. По некоторым данным ее отмечают до 20% населения в развитых странах.

Почему болят уши от золотых сережек?

Дело в том, что при производстве ювелирных изделий, золото сплавляют с другими металлами, что изменяет его твердость, цвет и другие свойства. Например, желтое золото может быть сплавлено с серебром и медью, в то время как белое золото обычно сплавляется с никелем.

Могут ли болеть уши от серебряных украшений?

Для изготовления серебряных украшений используется три вида серебра: чистое серебро, стерлинговое серебро и серебрение изделий. Чистое серебро содержит 99,9% этого металла, но отличается мягкостью и податливостью, поэтому изделия из него редки. Стерлинговое серебро — это сплав 92,5% чистого серебра с медью. Иногда в его состав входит небольшой процент других металлов, поэтому могут присутствовать следы никеля. Посеребренные ювелирные изделия — это изделия из неблагородного металла (в частности, никеля), покрытые тонким слоем серебряного сплава.

Может ли аллергия на сережки проявиться не сразу?

Родий, серебристо-белый металл, родственный платине, часто используется для покрытия желтого золота, чтобы превратить его в белое. И даже белое золото с никелем часто покрывают родием, чтобы оно выглядело белее и блестяще. Сначала это покрытие защищает кожу от никеля, но со временем оно стирается. Это приводит к тому, что никель начинает контактировать с кожей.

Как избежать дискомфорта при ношении золотых серег?

Если ваши серьги или обручальное кольцо вызывают раздражение на коже, вы можете проконсультироваться с ювелиром о возможности покрытия их родием или платиной. Однако со временем покрытие сотрется, и потребуется повторная обработка.

В случае появления контактного дерматита важно действовать правильно, чтобы минимизировать повреждения и дискомфорт. Позаботьтесь о своем здоровье и выбирайте только те украшения, которые не вызывают нежелательных реакций кожи.