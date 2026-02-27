Baltijas balss logotype
Тайный роман раскрыт: журналисты узнали имя новой возлюбленной Михаила Галустяна 0 579

Люблю!
Дата публикации: 27.02.2026
womanhit
Изображение к статье: Тайный роман раскрыт: журналисты узнали имя новой возлюбленной Михаила Галустяна

Недавно Михаил признался, что влюблен. Журналисты выяснили, кто же покорил сердце известного артиста.

В прошлом году в личной жизни известного в РФ шоумена Михаила Галустяна произошли серьезные перемены. Артист официально развелся со своей супругой Викторией. Их союз казался нерушимым — 18 лет брака и две прекрасные дочери.

Однако долго горевать в одиночестве юморист не стал. В недавнем интервью Михаил признался, что его сердце снова занято. Личность таинственной избранницы он раскрывать не стал.

Зато это сделали журналисты портала Super. Представители прессы выяснили, что Галустяна покорила 35-летняя Лилия Киосе. Девушка совершенно не стремится к медийности и ведет закрытый образ жизни. Известно, что она выросла в строгой семье военного, а ее родной брат посвятил жизнь служению в церкви. Лилия связана с миром искусства, хоть и находится по ту сторону кадра. По данным инсайдеров, она работает художником по гриму. В ее послужном списке — участие в съемках популярных российских фильмов и телевизионных шоу. Именно на площадке или в закулисье могло произойти судьбоносное знакомство.

kiosa.jpg

Фото: Instagram / @lilyakiose

Важно отметить, что Михаил Галустян не бросился в новые отношения сразу после расставания с супругой. Ухаживания за Лилией начались спустя почти два года после разрыва.

Оставить комментарий

