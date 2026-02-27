Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Магний из еды: чем заменить дорогие витамины и БАДы 0 197

Люблю!
Дата публикации: 27.02.2026
Mediasole
Изображение к статье: Магний из еды: чем заменить дорогие витамины и БАДы

Магний — один из ключевых минералов для нашего здоровья. Он помогает мышцам не сводить, поддерживает нормальный сон и стабильную работу нервной системы.

В день взрослому человеку нужно примерно 300–400 мг магния. Но где взять столько минерала и при этом не потратить целое состояние? Оказывается, много магния можно получить из обычных, недорогих продуктов.

1. Тыквенные семечки

Настоящий чемпион по содержанию магния — около 500 мг на 100 г. Горсть семечек даст примерно 120–150 мг минерала. Быстро, вкусно и крайне эффективно: небольшой перекус легко покрывает треть дневной нормы магния.

2. Какао-порошок

Содержание магния в какао зависит от сорта и обработки — 420–520 мг на 100 г. Добавьте ложку какао в молоко или йогурт, и вы получите 12–15 мг магния без всяких добавок. Даже самый обычный какао-порошок — мощный источник минерала.

3. Подсолнечные семечки

Около 300 мг магния на 100 г. Горсть семечек — это 60–90 мг минерала. Дешево, вкусно и очень удобно: семечки легко носить с собой, добавлять в салаты или просто перекусывать.

4. Гречка

От 230 до 390 мг на 100 г в сухом виде (разброс зависит от сорта и региона выращивания). Обычная тарелка гречки покрывает 40–50% дневной нормы магния. Плюс — это не только полезно, но и сытно.

5. Цельнозерновая овсянка

130–180 мг на 100 г. Завтрак из овсянки с фруктами или орехами — это не только вкусно, но и отличное средство для поддержания дневной нормы магния.

6. Чечевица

Около 100 мг на 100 г. Даже после варки, когда часть минералов уходит в воду, чечевица остаётся недорогим и стабильным источником магния.

Вывод: магний доступен и недорого — он лежит у нас на полках в шкафчике с крупами и семенами. Эти простые продукты помогут поддерживать работу организма на высоком уровне, не тратя деньги на дорогие добавки.

Читайте нас также:
#диета #продукты #питание #витамины #полезные продукты #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Зеркальное окрашивание волос — тренд 2026: как выполняется и что дает
Изображение к статье: «Посмотрим, на чьей стороне правда»: Анна Седокова выступила с резким заявлением о родных Яниса Тиммыа
Изображение к статье: Дерево в интерьере 2026: не только красиво, но и полезно для психики
Изображение к статье: Вы сами усиливаете свою тревожность: психолог назвал неожиданные причины

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!
Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео