Магний — один из ключевых минералов для нашего здоровья. Он помогает мышцам не сводить, поддерживает нормальный сон и стабильную работу нервной системы.

В день взрослому человеку нужно примерно 300–400 мг магния. Но где взять столько минерала и при этом не потратить целое состояние? Оказывается, много магния можно получить из обычных, недорогих продуктов.

1. Тыквенные семечки

Настоящий чемпион по содержанию магния — около 500 мг на 100 г. Горсть семечек даст примерно 120–150 мг минерала. Быстро, вкусно и крайне эффективно: небольшой перекус легко покрывает треть дневной нормы магния.

2. Какао-порошок

Содержание магния в какао зависит от сорта и обработки — 420–520 мг на 100 г. Добавьте ложку какао в молоко или йогурт, и вы получите 12–15 мг магния без всяких добавок. Даже самый обычный какао-порошок — мощный источник минерала.

3. Подсолнечные семечки

Около 300 мг магния на 100 г. Горсть семечек — это 60–90 мг минерала. Дешево, вкусно и очень удобно: семечки легко носить с собой, добавлять в салаты или просто перекусывать.

4. Гречка

От 230 до 390 мг на 100 г в сухом виде (разброс зависит от сорта и региона выращивания). Обычная тарелка гречки покрывает 40–50% дневной нормы магния. Плюс — это не только полезно, но и сытно.

5. Цельнозерновая овсянка

130–180 мг на 100 г. Завтрак из овсянки с фруктами или орехами — это не только вкусно, но и отличное средство для поддержания дневной нормы магния.

6. Чечевица

Около 100 мг на 100 г. Даже после варки, когда часть минералов уходит в воду, чечевица остаётся недорогим и стабильным источником магния.

Вывод: магний доступен и недорого — он лежит у нас на полках в шкафчике с крупами и семенами. Эти простые продукты помогут поддерживать работу организма на высоком уровне, не тратя деньги на дорогие добавки.