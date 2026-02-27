Густая подливка и сочное мясо — идеальное сочетание для любого гарнира. Это блюдо удобно готовить сразу в большой кастрюле, чтобы хватило на несколько ужинов. Приготовление не занимает много времени, а ингредиенты доступны и недороги, что делает рецепт идеальным для занятых будней.
Ингредиенты
- Мясо — 700 г
- Лук репчатый — 1 шт
- Вода — 700 мл
- Растительное масло — 4 ст. л.
- Сливочное масло — 30 г
- Пшеничная мука — 1,5 ст. л.
- Томатная паста — 1 ст. л.
- Сахар — 0,3 ч. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Черный молотый перец — по вкусу
- Лавровый лист — 2 шт
- Черный перец горошком — 5 шт
Приготовление
-
Нарежьте мясо небольшими кубиками. Лук очистите и нарежьте мелкими квадратиками. Разогрейте растительное масло на сковороде и обжаривайте мясо на сильном огне до легкой румяной корочки, пока не испарится вся влага.
-
Переложите мясо в кастрюлю с толстым дном. На той же сковороде обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте сахар для карамелизации и через минуту соедините с мясом. Залейте водой так, чтобы она полностью покрывала ингредиенты, доведите до кипения, уменьшите огонь и тушите под крышкой 40–50 минут.
-
Отлейте немного бульона в отдельную емкость. На чистой сковороде растопите сливочное масло с растительным, добавьте муку и помешивайте до легкого орехового оттенка. Постепенно влейте бульон, размешивая до исчезновения комочков, и переложите смесь в кастрюлю.
-
Добавьте томатную пасту, соль, перец, лавровый лист и перец горошком. Перемешайте и оставьте на минимальном огне еще 20 минут до полной готовности.
Такое мясо с подливкой станет настоящим домашним шедевром и позволит насладиться уютным семейным ужином после тяжелого дня.
