Нарежьте мясо небольшими кубиками. Лук очистите и нарежьте мелкими квадратиками. Разогрейте растительное масло на сковороде и обжаривайте мясо на сильном огне до легкой румяной корочки, пока не испарится вся влага.

Переложите мясо в кастрюлю с толстым дном. На той же сковороде обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте сахар для карамелизации и через минуту соедините с мясом. Залейте водой так, чтобы она полностью покрывала ингредиенты, доведите до кипения, уменьшите огонь и тушите под крышкой 40–50 минут.

Отлейте немного бульона в отдельную емкость. На чистой сковороде растопите сливочное масло с растительным, добавьте муку и помешивайте до легкого орехового оттенка. Постепенно влейте бульон, размешивая до исчезновения комочков, и переложите смесь в кастрюлю.