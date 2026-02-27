Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Густая подливка и мягкое мясо: рецепт, который помнят с детства 0 433

Люблю!
Дата публикации: 27.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Густая подливка и мягкое мясо: рецепт, который помнят с детства

Густая подливка и сочное мясо — идеальное сочетание для любого гарнира. Это блюдо удобно готовить сразу в большой кастрюле, чтобы хватило на несколько ужинов. Приготовление не занимает много времени, а ингредиенты доступны и недороги, что делает рецепт идеальным для занятых будней.

Ингредиенты

  • Мясо — 700 г
  • Лук репчатый — 1 шт
  • Вода — 700 мл
  • Растительное масло — 4 ст. л.
  • Сливочное масло — 30 г
  • Пшеничная мука — 1,5 ст. л.
  • Томатная паста — 1 ст. л.
  • Сахар — 0,3 ч. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Черный молотый перец — по вкусу
  • Лавровый лист — 2 шт
  • Черный перец горошком — 5 шт

Приготовление

  1. Нарежьте мясо небольшими кубиками. Лук очистите и нарежьте мелкими квадратиками. Разогрейте растительное масло на сковороде и обжаривайте мясо на сильном огне до легкой румяной корочки, пока не испарится вся влага.

  2. Переложите мясо в кастрюлю с толстым дном. На той же сковороде обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте сахар для карамелизации и через минуту соедините с мясом. Залейте водой так, чтобы она полностью покрывала ингредиенты, доведите до кипения, уменьшите огонь и тушите под крышкой 40–50 минут.

  3. Отлейте немного бульона в отдельную емкость. На чистой сковороде растопите сливочное масло с растительным, добавьте муку и помешивайте до легкого орехового оттенка. Постепенно влейте бульон, размешивая до исчезновения комочков, и переложите смесь в кастрюлю.

  4. Добавьте томатную пасту, соль, перец, лавровый лист и перец горошком. Перемешайте и оставьте на минимальном огне еще 20 минут до полной готовности.

Такое мясо с подливкой станет настоящим домашним шедевром и позволит насладиться уютным семейным ужином после тяжелого дня.

источник

Читайте нас также:
#кулинария #мясо #готовка #еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Зеркальное окрашивание волос — тренд 2026: как выполняется и что дает
Изображение к статье: «Посмотрим, на чьей стороне правда»: Анна Седокова выступила с резким заявлением о родных Яниса Тиммыа
Изображение к статье: Дерево в интерьере 2026: не только красиво, но и полезно для психики
Изображение к статье: Вы сами усиливаете свою тревожность: психолог назвал неожиданные причины

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!
Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео