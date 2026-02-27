Baltijas balss logotype
«Аватар 3: Пламя и пепел» стал лидером премии за визуальные эффекты 2026 года

Культура &
Дата публикации: 27.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Аватар 3: Пламя и пепел» стал лидером премии за визуальные эффекты 2026 года

На 24-й церемонии вручения премии Общества специалистов по визуальным эффектам (VES Awards) фильм Джеймса Кэмерона «Аватар 3: Пламя и пепел» стал триумфатором, завоевав семь наград, включая главный приз за «лучшие спецэффекты в фотореалистичном полнометражном фильме».

Фильм также получил награды в категориях:

  • «Прорывные технологии»
  • «Лучшая созданная модель в фотореалистичном или анимационном фильме»
  • «Лучшее окружение в фотореалистичном фильме»
  • «Лучший персонаж»
  • «Лучшие эффекты симуляции в фотореалистичном фильме»
  • «Лучшая операторская CG-работа»

Ближайшим соперником стал анимационный проект Netflix и Sony Animation «Кей-поп-охотницы на демонов», получивший три награды: «лучшие визуальные эффекты в анимационном фильме», «лучший анимированный персонаж» (Руми) и «лучшие эффекты симуляции».

Другие победители включают:

  • «Грешники» — «лучшие второстепенные визуальные эффекты в фотореалистичном фильме»

  • «Формула 1» — «лучшая композиция и освещение в фотореалистичном фильме»

В телевизионных категориях награды получили «Андор», «Убийство в Белом доме», «Добро пожаловать в Дерри» и «Одни из нас», а премией за «лучшие визуальные эффекты в проекте в режиме реального времени» отмечена игра «Ghost of Yotei».

Источник

#награды #технологии #анимация #кинематограф
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
