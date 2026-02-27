На 24-й церемонии вручения премии Общества специалистов по визуальным эффектам (VES Awards) фильм Джеймса Кэмерона «Аватар 3: Пламя и пепел» стал триумфатором, завоевав семь наград, включая главный приз за «лучшие спецэффекты в фотореалистичном полнометражном фильме».
Фильм также получил награды в категориях:
- «Прорывные технологии»
- «Лучшая созданная модель в фотореалистичном или анимационном фильме»
- «Лучшее окружение в фотореалистичном фильме»
- «Лучший персонаж»
- «Лучшие эффекты симуляции в фотореалистичном фильме»
- «Лучшая операторская CG-работа»
Ближайшим соперником стал анимационный проект Netflix и Sony Animation «Кей-поп-охотницы на демонов», получивший три награды: «лучшие визуальные эффекты в анимационном фильме», «лучший анимированный персонаж» (Руми) и «лучшие эффекты симуляции».
Другие победители включают:
-
«Грешники» — «лучшие второстепенные визуальные эффекты в фотореалистичном фильме»
-
«Формула 1» — «лучшая композиция и освещение в фотореалистичном фильме»
В телевизионных категориях награды получили «Андор», «Убийство в Белом доме», «Добро пожаловать в Дерри» и «Одни из нас», а премией за «лучшие визуальные эффекты в проекте в режиме реального времени» отмечена игра «Ghost of Yotei».
