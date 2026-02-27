На 24-й церемонии вручения премии Общества специалистов по визуальным эффектам (VES Awards) фильм Джеймса Кэмерона «Аватар 3: Пламя и пепел» стал триумфатором, завоевав семь наград, включая главный приз за «лучшие спецэффекты в фотореалистичном полнометражном фильме».

Фильм также получил награды в категориях:

«Прорывные технологии»

«Лучшая созданная модель в фотореалистичном или анимационном фильме»

«Лучшее окружение в фотореалистичном фильме»

«Лучший персонаж»

«Лучшие эффекты симуляции в фотореалистичном фильме»

«Лучшая операторская CG-работа»

Ближайшим соперником стал анимационный проект Netflix и Sony Animation «Кей-поп-охотницы на демонов», получивший три награды: «лучшие визуальные эффекты в анимационном фильме», «лучший анимированный персонаж» (Руми) и «лучшие эффекты симуляции».

Другие победители включают:

«Грешники» — «лучшие второстепенные визуальные эффекты в фотореалистичном фильме»

«Формула 1» — «лучшая композиция и освещение в фотореалистичном фильме»

В телевизионных категориях награды получили «Андор», «Убийство в Белом доме», «Добро пожаловать в Дерри» и «Одни из нас», а премией за «лучшие визуальные эффекты в проекте в режиме реального времени» отмечена игра «Ghost of Yotei».

Источник