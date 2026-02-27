Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Анфиса Чехова получила второе предложение спустя месяц после свадьбы 1 246

Люблю!
Дата публикации: 27.02.2026
womanhit
Изображение к статье: Анфиса Чехова получила второе предложение спустя месяц после свадьбы
ФОТО: Instagram

В начале этого февраля телеведущая впервые вышла замуж. Сердце Анфисы покорил продюсер Александр Златопольский.

Совсем недавно, 5 февраля, 48-летняя телеведущая Анфиса Чехова официально вышла замуж. Ее супругом стал продюсер Александр Златопольский. Для звезды, всегда открыто говорившей о своей «бракофобии», этот союз стал первым официальным браком в жизни. Поклонники радуются идиллии в паре, ведь соцсети дивы светятся от счастья и совместных снимков с любимым.

Однако на днях Александр решил, что одного раза недостаточно. В День защитника Отечества, когда подарков обычно ждут мужчины, Златопольский устроил супруге невероятный сюрприз. Он пригласил Анфису в тот самый ресторан, где когда-то прошла их помолвка. Вечер при свечах быстро перестал быть просто ужином.

Под звуки саксофона и вспышки камер Александр вновь опустился на одно колено. Он задал необычный вопрос: согласна ли Анфиса все еще оставаться его женой? Несмотря на то, что со дня свадьбы не прошло и месяца, телеведущая ответила согласием. Александр преподнес кольцо из личного списка желаний супруги. Следом появилось второе — более легкое и удобное. Чехова в шутку пожаловалась, что у нее скоро закончатся пальцы для такой роскоши.

chehova2.jpg

Cоцсети.

«В этот вечер он просто пригласил меня в ресторан... ничто не предвещало мой праздник...» — написала Чехова в личном блоге.

Читайте нас также:
#шоу-бизнес #социальные сети #свадьба #юбилей #знаменитости #романтика #Анфиса Чехова #любовь
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • АП
    Алексей Попович
    27-го февраля

    Анфиска клёвая 🙂

    1
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Зеркальное окрашивание волос — тренд 2026: как выполняется и что дает
Изображение к статье: «Посмотрим, на чьей стороне правда»: Анна Седокова выступила с резким заявлением о родных Яниса Тиммыа
Изображение к статье: Дерево в интерьере 2026: не только красиво, но и полезно для психики
Изображение к статье: Вы сами усиливаете свою тревожность: психолог назвал неожиданные причины

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!
Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео