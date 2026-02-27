Совсем недавно, 5 февраля, 48-летняя телеведущая Анфиса Чехова официально вышла замуж. Ее супругом стал продюсер Александр Златопольский. Для звезды, всегда открыто говорившей о своей «бракофобии», этот союз стал первым официальным браком в жизни. Поклонники радуются идиллии в паре, ведь соцсети дивы светятся от счастья и совместных снимков с любимым.

Однако на днях Александр решил, что одного раза недостаточно. В День защитника Отечества, когда подарков обычно ждут мужчины, Златопольский устроил супруге невероятный сюрприз. Он пригласил Анфису в тот самый ресторан, где когда-то прошла их помолвка. Вечер при свечах быстро перестал быть просто ужином.

Под звуки саксофона и вспышки камер Александр вновь опустился на одно колено. Он задал необычный вопрос: согласна ли Анфиса все еще оставаться его женой? Несмотря на то, что со дня свадьбы не прошло и месяца, телеведущая ответила согласием. Александр преподнес кольцо из личного списка желаний супруги. Следом появилось второе — более легкое и удобное. Чехова в шутку пожаловалась, что у нее скоро закончатся пальцы для такой роскоши.

Cоцсети.

«В этот вечер он просто пригласил меня в ресторан... ничто не предвещало мой праздник...» — написала Чехова в личном блоге.