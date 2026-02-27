Baltijas balss logotype
Мужская косметика в женском уходе: что можно одалживать без угрызений совести

Люблю!
Дата публикации: 27.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мужская косметика в женском уходе: что можно одалживать без угрызений совести

Когда на полке в ванной внезапно заканчивается привычный крем, рука тянется к мужской косметике — сначала от безысходности, потом из любопытства. И выясняется интересное.

Мало того, что некоторые средства подходят примерно так же хорошо, как и привычные женские баночки и тюбики. Более того, иногда они оказываются даже функциональнее и, по совести говоря, честнее по составу. Косметолог Ирина Горлова рассказала, что можно забирать без чувства вины — и без вреда для кожи.

Пенка и гель для умывания

Мужские очищающие средства чаще рассчитаны на более плотную, жирную кожу и активную работу с себумом. Они простые и невероятно практичные: обычно дают хорошее пенообразование, четкое очищение, минимум лишних ароматов. «Если кожа комбинированная или склонная к жирности, такой гель может оказаться даже удобнее привычного мягкого средства. Главное — не выбирать варианты с агрессивным спиртом или избыточным охлаждающим эффектом, который часто добавляют ради ощущения свежести», — предупреждает эксперт.

Бальзам после бритья

А вот тут внимательно следим за руками: весь фокус в том, что мужские бальзамы после бритья изначально созданы для успокоения раздраженной кожи: в них много пантенола, алоэ, аллантоина, иногда ниацинамида. По сути, это легкий успокаивающий крем с противовоспалительным действием. После эпиляции, лазерных процедур или просто в период чувствительности кожи такой продукт может сработать быстрее, чем привычный женский крем. Единственное условие — выбирать версии опять-таки без спирта.

Средства с SPF

Мужские солнцезащитные кремы (да-да, есть и такие!) часто делают с более легкой формулой — без блеска и липкости. На женской коже они быстрее традиционных впитываются, не конфликтуют с макияжем и не дают эффекта маски. «Если раздражает ощущение плотного SPF, мужская формула может стать удачной находкой. По защите разницы нет: фильтры работают одинаково для всех, а вот текстуры иногда ощутимо отличаются», — говорит косметолог.

Дезодоранты и антиперспиранты

Здесь все проще всего: механизм действия ровнехонько один и тот же. Разница чаще в аромате и интенсивности формулы. Мужские версии иногда содержат более сильные антиперспирантные компоненты — что может быть плюсом в жару или во время активных тренировок. Если запах нейтральный или подходит, никаких противопоказаний нет. Пот не делится на женский и мужской, а потовые железы работают по одной схеме.

Кремы для лица без премудростей маркетинга

Мужская косметика чаще упакована в принципе проще — меньше обещаний про какое-нибудь вечное «сияние молодости» и больше базовой функции: увлажнение, восстановление барьера, матирование. В составах нередко те же глицерин, церамиды, гиалуроновая кислота. Если кожа не требует сложных активов, такой крем может стать универсальным вариантом.

#красота #косметология #уход за кожей #уход за собой
