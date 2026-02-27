Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Американцев лишили информации об НЛО 2 241

В мире
Дата публикации: 27.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Национальный менталитет одобряет пришельцев.

Национальный менталитет одобряет пришельцев.

Трамп заявил, что поручит главе Пентагона Питу Хегсету раскрыть документы правительства.

Крупнейший публичный архив рассекреченных документов об НЛО был уничтожен через день после распоряжения президента США Дональда Трампа опубликовать данные Пентагона о внеземной жизни. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о сайте The Black Vault, который на протяжении 30 лет пополняет исследователь Джон Гринуолд-младший. За это время он направил властям свыше 11 тысяч запросов о раскрытии информации и собрал свыше 3,8 млн рассекреченных документов. 20 февраля неизвестные удалили сотни гигабайт данных с главного сервера площадки.

По мнению Гринуолда-младшего, произошедшее нельзя однозначно считать диверсией, однако он не исключает такую возможность. Он отметил, что на сервере также изменились права доступа к некоторым директориям. Исследователь пообещал восстановить архив из резервных копий.

Ранее Трамп заявил, что поручит главе Пентагона Питу Хегсету раскрыть документы правительства, в которых речь идет о внеземной жизни и НЛО. По словам президента США, раскрываться будут в том числе документы, содержащие другие сведения по «крайне сложным», но важным и интересным вопросам.

По данным ThinkTanks.pro, 56% взрослых в США верят в существование инопланетян. Более ранние исследования Pew Research Center указывали на 65%.

Лишь 30% считают НЛО прямым доказательством инопланетян, остальные 45% ищут другие объяснения (военные технологии, аномалии).

Молодые люди и мужчины чаще верят в пришельцев, чем старшее поколение и женщины. Сторонники Демократической партии верят в инопланетян чаще (61%), чем республиканцы (46%). Вера в инопланетян в два раза выше, чем в Бигфута (28%).

Читайте нас также:
#США #Дональд Трамп #НЛО #пентагон #инопланетяне #исследования #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • YY
    Yu Yu
    27-го февраля

    они еще и в биг фута продолжаю верить ... ясно понятно

    1
    2
  • A
    Aleks
    27-го февраля

    Все правильно.Не надо отвлекать людей отфайлов Эпшттейна и извращенцев из мировой элиты,которая хочет управлять всем миром и уничтожает и доит многие страны,включая США. Сейчас в Америке идёт ,,война,,против людей ,имеющих два гражданства,одно из которых израильское и тех,кто за деньги продался Израилю и которых в открытую называют предателями...Даже Трампа,а чему тут удивляться,если он сам стал иудеем и дочка тоже?Да и зятек его из еврейских фашистов...🔯😈👽

    1
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Местные жители спасают американскую женщину-пилота, сбитую ПВО Кувейта Иконка видео
Изображение к статье: Глава МИД Европейской страны осудил нападение США и Израиля на Иран
Изображение к статье: «Захват!» В США раскрыли следующую цель Трампа после Ирана
Изображение к статье: Зеленский вызвался помочь Ближнему Востоку в обмен на перемирие с Россией

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео