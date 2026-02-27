Национальный менталитет одобряет пришельцев.
Трамп заявил, что поручит главе Пентагона Питу Хегсету раскрыть документы правительства.
Крупнейший публичный архив рассекреченных документов об НЛО был уничтожен через день после распоряжения президента США Дональда Трампа опубликовать данные Пентагона о внеземной жизни. Об этом сообщает Daily Mail.
Речь идет о сайте The Black Vault, который на протяжении 30 лет пополняет исследователь Джон Гринуолд-младший. За это время он направил властям свыше 11 тысяч запросов о раскрытии информации и собрал свыше 3,8 млн рассекреченных документов. 20 февраля неизвестные удалили сотни гигабайт данных с главного сервера площадки.
По мнению Гринуолда-младшего, произошедшее нельзя однозначно считать диверсией, однако он не исключает такую возможность. Он отметил, что на сервере также изменились права доступа к некоторым директориям. Исследователь пообещал восстановить архив из резервных копий.
Ранее Трамп заявил, что поручит главе Пентагона Питу Хегсету раскрыть документы правительства, в которых речь идет о внеземной жизни и НЛО. По словам президента США, раскрываться будут в том числе документы, содержащие другие сведения по «крайне сложным», но важным и интересным вопросам.
По данным ThinkTanks.pro, 56% взрослых в США верят в существование инопланетян. Более ранние исследования Pew Research Center указывали на 65%.
Лишь 30% считают НЛО прямым доказательством инопланетян, остальные 45% ищут другие объяснения (военные технологии, аномалии).
Молодые люди и мужчины чаще верят в пришельцев, чем старшее поколение и женщины. Сторонники Демократической партии верят в инопланетян чаще (61%), чем республиканцы (46%). Вера в инопланетян в два раза выше, чем в Бигфута (28%).
