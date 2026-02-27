Крупнейший публичный архив рассекреченных документов об НЛО был уничтожен через день после распоряжения президента США Дональда Трампа опубликовать данные Пентагона о внеземной жизни. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о сайте The Black Vault, который на протяжении 30 лет пополняет исследователь Джон Гринуолд-младший. За это время он направил властям свыше 11 тысяч запросов о раскрытии информации и собрал свыше 3,8 млн рассекреченных документов. 20 февраля неизвестные удалили сотни гигабайт данных с главного сервера площадки.

По мнению Гринуолда-младшего, произошедшее нельзя однозначно считать диверсией, однако он не исключает такую возможность. Он отметил, что на сервере также изменились права доступа к некоторым директориям. Исследователь пообещал восстановить архив из резервных копий.

Ранее Трамп заявил, что поручит главе Пентагона Питу Хегсету раскрыть документы правительства, в которых речь идет о внеземной жизни и НЛО. По словам президента США, раскрываться будут в том числе документы, содержащие другие сведения по «крайне сложным», но важным и интересным вопросам.

По данным ThinkTanks.pro, 56% взрослых в США верят в существование инопланетян. Более ранние исследования Pew Research Center указывали на 65%.

Лишь 30% считают НЛО прямым доказательством инопланетян, остальные 45% ищут другие объяснения (военные технологии, аномалии).

Молодые люди и мужчины чаще верят в пришельцев, чем старшее поколение и женщины. Сторонники Демократической партии верят в инопланетян чаще (61%), чем республиканцы (46%). Вера в инопланетян в два раза выше, чем в Бигфута (28%).