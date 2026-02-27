К США переходит ротационное председательство в Совете Безопасности ООН. Супруга действующего президента впервые возглавит заседание Совбеза. Мелания Трамп будет говорить о детях, технологиях и образовании.

Супруга президента США Дональда Трампа - Мелания - 2 марта будет председательствовать на заседании Совета Безопасности ООН. Об этом в четверг, 26 февраля, сообщил в соцсети X постпред США при ООН Майк Уолтц.

"Мелания Трамп впервые как первая леди США будет председательствовать в Совете Безопасности - в первый же день председательства Америки в совете", - написал он. "Сделаем ООН снова великой!" - добавил Уолтц.

В офисе Мелании Трамп уточнили, что ее выступление будет посвящено "Детям, технологии и образованию в условиях конфликта". Акцент будет сделан на образовании "как на способе продвижения терпимости и мира во всем мире", добавили там.Мелания Трамп ранее выступала за возвращение Киеву украинских детей, вывезенных РФ в ходе российской агрессии против Украины.

Представитель ООН уточнил, что "это будет первый случай, когда супруга действующего мирового лидера будет председательствовать на заседании Совета Безопасности, состоящего из 15 членов", передает Reuters. Обычно заседания Совета Безопасности проходят под председательством посла или высокопоставленного члена кабинета министров страны-представителя по ротации.

Бывшая первая леди США Элеонора Рузвельт помогала разрабатывать в ООН проект Всеобщей декларации прав человека, напомнила в данной связи газета The Guardian.

Трамп выступил с более примирительной риторикой

Президент США Дональд Трамп с первого срока в Белом доме открыто критикует ООН, заявляя, что эта международная организация неэффективна и нуждается в реформах. США задолжали миллиарды долларов взносов в бюджет ООН, напоминает Reuters.

На брифинге, отвечая на вопрос, является ли появление Мелании Трамп положительным знаком для организации, представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сказал, что данный шаг подчеркивает "важность, которую США придают Совету Безопасности" и его повестке.

Трамп на минувшей неделе выступил с более примирительной риторикой в адрес ООН. "Совет мира" будет практически (полностью. - Ред.) контролировать деятельность Организации Объединенных Наций и следить за ее надлежащим функционированием", - заявил Трамп 19 февраля. "Мы укрепим Организацию Объединенных Наций. Мы обеспечим хорошее состояние ее объектов. Мы поможем ей в финансовом плане", - пообещал он.

ООН получила от США около 160 млн долларов взносов

ООН ранее сообщила, что в этом месяце получила от США около 160 млн долларов (136 млн евро). При этом задолженность Вашингтона по взносам превышает 4 млрд долларов (3,3 млрд евро).