На любимом диване или красивом ковре может появиться пятно от жира или грязи. Не стоит паниковать раньше времени. Справиться со стойкими загрязнениями в домашних условиях можно самостоятельно! В этой статье мы расскажем, как легко и быстро очистить мебель с различными покрытиями.

Мягкая мебель

Загрязнения на мягкой мебели следует устранять как можно быстрее. Подручные средства, такие как жидкое мыло или стиральный гель, могут оказаться неэффективными. Рекомендуется использовать специальные продукты, предназначенные для мягкой мебели и текстиля. Универсальные средства, подходящие для различных поверхностей, также могут быть полезны.

Наиболее удобно применять средства с распылителем — их легче равномерно распределить. Если в семье есть аллергики или люди, чувствительные к запахам, лучше выбрать средства без аромата.

Нанесите жидкость на пятно или на всю обивку, если хотите просто освежить ее. Затем подождите указанное на упаковке время (обычно около 5 минут) и аккуратно протрите поверхность влажной салфеткой. Для полного удаления остатков средства можно повторить процедуру несколько раз. После этого дайте ткани высохнуть.

Кожаная мебель

Поддерживать внешний вид кожаной мебели обычно несложно: достаточно раз в неделю протирать ее влажной салфеткой или губкой. Однако, если мебель потеряла свой блеск и на ней появились пятна, лучше использовать специальные средства. Они подходят как для натуральной, так и для искусственной кожи.

Распылите средство на поверхность и через несколько минут удалите его влажной салфеткой. Специальные продукты для кожаных покрытий не только удаляют загрязнения и придают коже красивый блеск, но и образуют тонкий защитный слой, который защищает мебель от пятен и влаги, позволяя ей дольше выглядеть как новая.



Деревянная мебель

Простого вытирания пыли с деревянной мебели недостаточно. Для полноценного ухода потребуется использовать очистители-полироли. Они бережно удаляют пятна, защищают от загрязнений и придают поверхности благородный блеск. Обычно в их состав входят воски и натуральные масла, которые ухаживают за мебелью. Кроме того, такие продукты обладают антистатическим эффектом, благодаря чему на мебели скапливается меньше пыли.

Средства для деревянной мебели также можно использовать для ухода за деревянными напольными покрытиями, ведь им тоже не помешает красивый блеск и защита от пыли.



Ковры и ковролин

Дорогие натуральные ковры ручной работы лучше доверить профессионалам, а с остальными вполне можно справиться самостоятельно.

Чтобы выбрать подходящее средство, уточните, из какого материала изготовлен ваш ковер. Также важно учитывать тип чистки: ручной или с использованием моющего пылесоса. Существуют продукты для каждого типа, а также универсальные, которые подходят для обоих случаев.

Если вы собираетесь чистить ковер вручную, сначала тщательно пропылесосьте его. Разведите средство в воде согласно инструкции и равномерно нанесите на всю поверхность, уделяя особое внимание пятнам. Дайте средству высохнуть, а затем пропылесосьте ковер еще раз. Он будет сверкать чистотой!

Для влажной уборки с моющим пылесосом разведите средство в воде и используйте его в соответствии с инструкцией к прибору. Обратите внимание: старайтесь не заливать ковер водой и планируйте время уборки так, чтобы он успел высохнуть естественным образом.

Кстати

Средства для кожаной мебели отлично подходят для чистки кожаного салона автомобиля. А продукты для мягкой мебели можно использовать для освежения тканевых сидений вашего автомобиля.