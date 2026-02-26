27 февраля в православных храмах отмечают память святого равноапостольного Кирилла – философа и просветителя IX века. В народном календаре этот день известен как Кирилл Весноуказчик или Бабьи взбрыксы. В это время наши предки готовили сбитень, а женщины приносили подарки повитухам, принимавшим роды.

27 февраля православные верующие отдают дань уважения святому равноапостольному Кириллу, известному в миру как Константин, прозванному «Философом из Константинополя». Имя Кирилл он получил после крещения и стал известным византийским миссионером.

Святой равноапостольный Кирилл прославился многими деяниями, среди которых создание первой славянской азбуки, разработанной совместно с братом Мефодием. Вместе они перевели Евангелие с греческого языка на древнеславянский.

Согласно преданиям, когда послы князя Ростислава прибыли в Константинополь с просьбой прислать учителей для объяснения христианской веры, патриарх решил, что лучше всего с этой задачей справятся Кирилл и Мефодий.

Эти просветители занимались переводом церковной литературы с греческого на славянский, обучали людей чтению и письму, а также проводили богослужения. Благодаря их трудам появилась возможность общения между народами и возникла необходимость в обучении грамоте.

Народный календарь: Кирилл Весноуказчик

Праздник, посвященный святому равноапостольному Кириллу, носил названия «Кирилл Весноуказчик», «Кирилл указчик», «Бабьи Взбрыксы», «День Взаимоблагодарения» и просто «Кирилл». Наши предки в это время, опираясь на приметы, могли предсказать, какая погода их ожидает весной.

В старину крестьяне, осознавая, что зима подходит к концу, старались удержать снег на полях, чтобы он успел увлажнить почву. Мужчины выходили в поле, чтобы утоптать снежный покров. «Снег оседает – поля утучняет», – гласила народная мудрость.

Название «Бабьи взбрыксы» также не случайно. В день Кирилла Весноуказчика женщины навещали повитух, которые помогали им в родах, принося подарки в знак благодарности. Обычно в качестве угощений приносили пироги, колбасы и буженину, а более состоятельные люди дарили платки и вышитые полотенца.

Мужчины также вносили свой вклад: для повитух они готовили особое пиво, используя воду из семи святых источников.

Народ знал: те, кто пренебрегали традициями, рисковали потерять покой. Их дети могли расти болезненными и капризными.

Кирилл Весноуказчик: что нужно сделать

В день памяти равноапостольного Кирилла наши предки обязательно посещали церковь. Перед молебном зажигали свечи и низко кланялись святому образу.

Перед иконой Кирилла молились о помощи в обучении, о здоровье детей, о победе над страхами, защите от врагов и очищении души. Святой Кирилл также помогал уберечь дом от бед и несчастий.

27 февраля (14 февраля по старому стилю) варили сбитень. Эта традиция, вместе с рецептами, передавалась из поколения в поколение. В каждой семье его готовили по-своему, сохраняя метод приготовления в секрете.

Состав сбитня, который подавали горячим, обязательно включал мед (разных сортов), патоку, травы и пряности. О «секретных ингредиентах» известно немного, но, вероятно, они были связаны с лекарственными растениями. Многие добавляли в сбитень клюкву, бруснику или смородину.

Неудивительно, что сбитень получался не только вкусным и ароматным, но и невероятно полезным. В конце зимы, когда люди чаще болели, это было особенно важно, так как напиток придавал силы и способствовал выздоровлению.

Сбитнем угощали домочадцев и родственников. Если его удавалось приготовить много, продавали. Напиток пользовался спросом, и за него охотно платили.

Считалось, что в ночь на Кирилла Весноуказчика снятся вещие сны. Рассказывать их было нельзя, так как хорошие сновидения могли не сбыться, а плохие принести множество неприятностей.

Кирилл Весноуказчик: народные приметы

Кирилла называли Весноуказчиком, так как этот день предсказывал погоду на весну и лето. Если день выдался хорошим, радоваться не стоило: весной будет холодно и ненастно. Если мороз был сильным, это предвещало жаркое лето.

Если за окном весело щебечут птицы, можно не сомневаться – они чувствуют приближение оттепели. Также народ знал: если на Кирилла Весноуказчика поля плотно покрыты снегом, лето будет урожайным.

Кирилл Весноуказчик: что нельзя делать

Запретов в народном празднике, отмечаемом 27 февраля, немного. Главные из них касаются здоровья. На Кирилла Весноуказчика в старину запрещали:

Менять прическу – к проблемам со здоровьем.

Грустить и унывать – весь год пройдет в печали.

Состригать ногти – можно укоротить свою жизнь.

Обращаться к знахаркам с жалобами на зубную боль – они либо не помогут, либо усугубят ситуацию.

На Кирилла Весноуказчика старцы запрещали кормить птиц остатками хлеба или выпечки, приготовленной накануне. Это считалось дурной приметой, связанной с потерей кого-либо из близких.