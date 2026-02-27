Baltijas balss logotype
Деревня для души: Юрий Стоянов рассказал о своём уединении 0 580

Lifenews
Дата публикации: 27.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Деревня для души: Юрий Стоянов рассказал о своём уединении

Актёр Юрий Стоянов поделился своей особой привязанностью к жизни за городом. Он признался, что именно в деревне ощущает особенное состояние души — возможность расслабиться и ни о чём не думать.

Столярная мастерская и отдых от суеты

«У меня на земле, в селе Ромашково, есть столярная мастерская. И я там уединяюсь и что-нибудь мастерю... Спросите меня — о чём я в это время думаю? Ни о чём. Это единственное место, где можно ни о чём не думать», — рассказал Стоянов. По его словам, только здесь удаётся отдохнуть от городской суеты и напряжённой работы на съёмках.

Семейные корни и отношение к огороду

Актёр отметил, что его семья — выходцы из деревни, которые переехали в город лишь в середине прошлого века. Однако сам Стоянов не увлекается огородными делами: «Я не люблю копаться в земле, не люблю ничего выращивать. Для этого у меня есть жена, которая любит и умеет это делать».

Юрий Николаевич подчеркнул, что деревня для него — не место работы, а уголок спокойствия и вдохновения, где можно полностью отключиться от внешнего мира.

источник

Читайте нас также:
#интервью #отдых #семья
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
