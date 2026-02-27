Новый скандал после встречи Трампа с хоккейной сборной США: капитан клуба "Оттава Сенаторз" обвинил Белый дом в искажении его слов с помощью ИИ.

Как сообщает, Deutsche Welle, официальный TikTok Белого дома опубликовал в воскресенье видео с нападающим сборной США Брейди Ткачуком, который якобы говорит о канадских хоккеистах: "Они освистали наш гимн, так что мне пришлось преподать этим ***, поедающим кленовый сироп, урок". Видео, на котором есть пометка, что оно создано с помощью ИИ, набрало больше 11 миллионов просмотров.

"Это явно фейк - это не мой голос, мои губы так не двигаются. Я не контролирую эти аккаунты, поэтому ничего не могу с этим сделать. Я бы никогда бы такого не сказал - у меня и мысли такой не было", - так прокомментировал видео журналистам сам Ткачук, выступающий за хоккейный клуб столицы Канады.

Кроме того, Ткачук открестился и от другого вирусного эпизода: в сети его обвиняли в том, что именно он крикнул "Закройте северную границу" во время поздравительного звонка Трампа команде после победы. Сам этот звонок тоже не обошелся без скандала: Трамп заявил, что его подвергнут импичменту, если он не пригласит и женскую сборную, также выигравшую золото. Женская команда от приглашения в итоге отказалась.

И женская, и мужская сборные США в финалах хоккейного турнира ОИ-2026 одержали победы над своими оппонентами из Канады с одинаковым счетом 2:1. Обе решающие шайбы были заброшены в овертаймах. После этого Трамп выложил в своей соцсети ИИ-ролик, в котором он в своем костюме с красным галстуком принимает участие в мужском финале, в том числе применяя силовые приемы к канадцам.