Прослушивание музыки связали с улучшением сна и памяти у пожилых

Дата публикации: 27.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Прослушивание музыки связали с улучшением сна и памяти у пожилых
ФОТО: depositphotos

Регулярные занятия музыкотерапией и прослушивание музыки связаны с улучшением сна и памяти у пожилых. Такой вывод сделали исследователи Уханьской консерватории музыки. Об этом пишет Frontiers in Psychiatry.

В анализ вошли 14 рандомизированных исследований, охвативших 1,7 тысяч участников. Сводные данные показали, что музыкальные программы приводили к снижению показателей по шкале качества сна PSQI в среднем на 3,37 пункта по сравнению с группами без такого вмешательства.

PSQI используется для оценки привычек сна, возможных нарушений, а также уровня мотивации и концентрации в состоянии бодрствования. Более частое прослушивание музыки также сопровождалось уменьшением проявлений депрессии в среднем на 3,94 балла и тревожности на 9,28 балла, а в двух исследованиях отмечался рост когнитивных результатов по шкале MMSE примерно на 2,86 балла.

Самый выраженный эффект наблюдался при программах длительностью от четырёх до восьми недель, когда занятия продолжались 30–45 минут и проводились до семи раз в неделю. Улучшения были как у пожилых людей, живущих самостоятельно, так и у пациентов с болезнью Альцгеймера, хотя во втором случае они были менее заметными.

#депрессия #память #сон #болезнь Альцгеймера #здоровье #стиль жизни
