Иран вернул в строй угрожающий кораблям США советский «Палтус» 1 58760

В мире
Дата публикации: 27.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фото: Fars Media Corporation / Wikimedia

Фото: Fars Media Corporation / Wikimedia

Иран вернул в строй подлодку советского проекта 877ЭКМ «Палтус».

Военно-морские силы (ВМС) Ирана вернули в строй одну из дизель-электрических подводных лодок проекта 877ЭКМ «Палтус», которые считают основной угрозой для кораблей ВМС США. Об этом сообщает Telegram-канал ImpNavigator.

Авторы сообщения обратили внимание на снимок иранской военно-морской базы в городе Бендер-Аббас. На нем видна построенная в СССР подлодка, которая стоит у причала, а не в доке.

Отмечается, что в последние годы все три «Палтуса» ВМС Ирана находились на длительном ремонте. Также авторы допустили, что подлодки модернизируют.

Субмарины проекта 877ЭКМ (Экспортный Капиталистический Модернизированный) отличаются оптимизированными для работы в тропических условиях механизмами. Основным вооружением подлодок стали торпедные аппараты калибра 533 миллиметра. В 1990 годы Иран получил от СССР три «Палтуса». Изначально контракт предполагал поставку шести кораблей, однако позже в Москве под давлением США его пересмотрели.

#Иран #США
