Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

А США разрешат? Раскрыто число «покупаемых» Индией у России истребителей Су-57 0 563

В мире
Дата публикации: 27.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: А США разрешат? Раскрыто число «покупаемых» Индией у России истребителей Су-57
ФОТО: Youtube

MWM: Минобороны Индии рассматривает закупку у России 40 истребителей Су-57.

Минобороны Индии рассматривает закупку у России 40 полностью боеготовых истребителей пятого поколения Су-57. Об этом со ссылкой на индийскую прессу сообщает Military Watch Magazine (MWM).

Журнал отмечает, что в случае с Су-57 индийская сторона может поступить так же, как и с приобретением 50 самолетов четвертого поколения Су-30МКИ, то есть после закупки нескольких десятков готовых истребителей постепенно запустить их производство на своей территории.

Издание пишет, что Нью-Дели изучает три основных варианта развития событий — закупку готовых самолетов, их лицензионное производство в Индии и создание на основе Су-57 собственного варианта истребителя. В последнем случае, как отмечает MWM, индийский вариант истребителя пятого поколения будет представлять собой российские планер и двигатели, дополненные индийской авионикой и программным обеспечением, и по своим возможностям может намного превзойти американский F-35.

«Способность индийской промышленности обеспечить конкурентоспособный бортовой радар и другие подсистемы к середине 2030-х годов остается под вопросом», — отмечает журнал.

Читайте нас также:
#Индия #технологии #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Местные жители спасают американскую женщину-пилота, сбитую ПВО Кувейта Иконка видео
Изображение к статье: Глава МИД Европейской страны осудил нападение США и Израиля на Иран
Изображение к статье: «Захват!» В США раскрыли следующую цель Трампа после Ирана
Изображение к статье: Зеленский вызвался помочь Ближнему Востоку в обмен на перемирие с Россией

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео