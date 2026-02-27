Baltijas balss logotype
Пожилых европейцев удерживает на работе страх бедности 2 236

В мире
Дата публикации: 27.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Придется вкалывать, пока стоишь на ногах.

Придется вкалывать, пока стоишь на ногах.

У каждого пятого немецкого сениора доход не достигает 60% от среднего уровня по стране.

Венди Роджерс, жительница восточной части Англии, еще несколько лет назад была уверена, что сможет уйти на пенсию в 66 лет. Однако, как она признает сегодня, ситуация изменилась. Стремительный рост стоимости жизни вынуждает ее продолжать работать. С другой стороны, неопределенность с пенсионными накоплениями создает дополнительное давление. В результате она больше не уверена, что полный выход из рабочей жизни возможен без потери привычного уровня комфорта.

Венди отмечает, что ее решение основано не только на личных расходах. Ее волнует вопрос стабильности семьи и возможность свободно проводить время с внуками. для нее более поздний выход на пенсию стал не добровольным выбором, а необходимостью.

Дополнительная работа как способ удержаться на плаву

Сегодня Венди продолжает трудиться неполный рабочий день в сфере продаж косметики и получает около 1170 евро в месяц. Эти деньги помогают покрывать расходы на отдых и поездки. Хотя ее семья годами откладывала средства, постоянный рост цен ослабил чувство финансовой защищенности. Подорожание энергии и продуктов питания стало одним из ключевых факторов, изменивших ее планы.

Многие люди оказываются в похожей ситуации: даже при наличии сбережений тревога за будущее растет. В частности, это касается тех, кто не уверен, смогут ли они сохранить привычный образ жизни в старости.

Германия: растет доля пожилых людей, живущих в бедности

Проблема финансовых рисков в пенсионном возрасте актуальна и в Германии, подтверждает focus.de. По данным гуманитарных организаций, сегодня примерно каждый пятый человек в возрасте старше 75 лет относится к группе риска бедности. Это значит, что их доход не достигает 60% от среднего уровня по стране. В 2024 году этот порог для одинокого человека составлял около 1381 евро в месяц после уплаты налогов.

Ситуация сложнее всего для одиноких пожилых женщин. Во-первых, многие из них мало зарабатывали в период активной трудовой деятельности. Во-вторых, они часто прерывали карьеру ради воспитания детей. Как результат, их пенсионные выплаты оказываются заметно ниже. В итоге многие вынуждены обращаться за базовой социальной поддержкой, жилищными пособиями или помощью волонтеров.

Почему пенсионеры продолжают работать

С одной стороны, пожилые люди стараются сохранить активность и независимость. С другой стороны, необходимость дополнительного заработка становится все более распространенной. Растет число тех, кто работает даже после выхода на пенсию, чтобы удержать финансовую стабильность. Выход на пенсию в Европе — уже не самое легкое решение.

#пенсионеры #финансы #Европа #работа #пенсии #бедность #старость
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • bt
    bory tschist
    27-го февраля

    p.s. _ уж, поскольку печатаетесь на русском языке – будьте так любезны, сообщите – как весело, зажиточно и беззаботна живёт нынче российский народ

    1
    3
  • bt
    bory tschist
    27-го февраля

    aбсолютно не понимаю идиотскую "цель" редакции "вв" – писать всякую фигню об остальной Европе. eсли у вас, в конторе "вв" – это происходит, то и, конкретно, пишите о себе, немощных, а не – об остальной цивилизованный Европе. p.s._кстати, этой "вв" – неплохо бы почаще сообщать о своих ... "успешных" производствах на территории балтийских стран (!) а то ведь получается, что – эти фригидные и лживо-пропагандистские "новости" поступают из-за пределов стран Балтии

    2
    4

