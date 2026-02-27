Программа кредитования вооружений для укрепления обороноспособности Европейского союза (ЕС) на сумму 150 миллиардов евро рискует поставить под угрозу связи США и Польши. Об этом заявил старший советник польского президента по национальной безопасности Славомир Ченцкевич в интервью Bloomberg.

«Формально программа направлена на наращивание обороноспособности Европы, но на самом деле это способ постепенно отвернуться от Соединенных Штатов», — сказал он.

Как отмечает агентство, комментарии Ченцкевича выявляют напряженность в Польше и других столицах стран ЕС относительно того, насколько далеко должна заходить стратегия «Сделано в Европе» в плане акцента на обороне собственного производства. Уточняется, что программа «Действия в области безопасности для Европы» отдает приоритет закупкам у ЕС, хотя и открыта для стран, не входящих в блок.