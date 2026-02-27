Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Burger King научил ИИ-бота следить за своими сотрудниками 0 191

Бизнес
Дата публикации: 27.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Burger King научил ИИ-бота следить за своими сотрудниками

Американская компания, владелец сети ресторанов быстрого питания Burger King тестирует голосового чат-бота с искусственным интеллектом в повседневный рабочий процесс, чтобы собирать данные о дружелюбном поведении сотрудников, сообщает NBC News.

Голосовой бот Patty, работающий на базе OpenAI, размещен на головных уборах сотрудников, чтобы собирать информацию об их взаимодействии с клиентами и «упрощать рабочий процесс».

Ожидается, что сервис сможет выполнять массу разных функций — от оповещения менеджеров о недоступных товарах до помощи работникам в запоминании ингредиентов продуктов из лимитированных наборов.

Кроме того, он будет анализировать разговоры сотрудников между собой и с клиентами в окне выдачи заказов.

Чат-бот будет прослушивать не все диалоги сотрудников, а только те, что происходят в промежутке с момента оформления заказа клиента и до того, как его машина отъезжает от заведения, заверила Burger King.

Система будет собирать данные о взаимодействии сотрудников с клиентами, используя такие ключевые слова, как «добро пожаловать», «спасибо» и «пожалуйста». Это один из механизмов для определения «дружелюбия», пояснил изданию директор по цифровым технологиям компании.

Гарнитура с поддержкой голосовой связи уже тестируется в 500 ресторанах.

Читайте нас также:
#искусственный интеллект #технологии #openai
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эхо иранской войны: латвийские АЗС пугают водителей неизбежным ростом цен
Изображение к статье: Поднебесная создала крупнейшую в мире экосистему безэмиссионного транспорта. Иконка видео
Изображение к статье: Сообщили о подорожании нефти
Изображение к статье: Насколько подорожает нефть?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!
Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт
Изображение к статье: До +15 градусов: синоптики одарили прогнозом на первую половину марта
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти Великобритании намерены разрешить перенос кур за лапы
В мире животных
Изображение к статье: Как часто следует вычесывать домашних животных?
В мире животных
Изображение к статье: Исследование: влияние кастрации на продолжительность жизни ротвейлеров
В мире животных
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!
Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт
Изображение к статье: До +15 градусов: синоптики одарили прогнозом на первую половину марта
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео