Американская компания, владелец сети ресторанов быстрого питания Burger King тестирует голосового чат-бота с искусственным интеллектом в повседневный рабочий процесс, чтобы собирать данные о дружелюбном поведении сотрудников, сообщает NBC News.

Голосовой бот Patty, работающий на базе OpenAI, размещен на головных уборах сотрудников, чтобы собирать информацию об их взаимодействии с клиентами и «упрощать рабочий процесс».

Ожидается, что сервис сможет выполнять массу разных функций — от оповещения менеджеров о недоступных товарах до помощи работникам в запоминании ингредиентов продуктов из лимитированных наборов.

Кроме того, он будет анализировать разговоры сотрудников между собой и с клиентами в окне выдачи заказов.

Чат-бот будет прослушивать не все диалоги сотрудников, а только те, что происходят в промежутке с момента оформления заказа клиента и до того, как его машина отъезжает от заведения, заверила Burger King.

Система будет собирать данные о взаимодействии сотрудников с клиентами, используя такие ключевые слова, как «добро пожаловать», «спасибо» и «пожалуйста». Это один из механизмов для определения «дружелюбия», пояснил изданию директор по цифровым технологиям компании.

Гарнитура с поддержкой голосовой связи уже тестируется в 500 ресторанах.